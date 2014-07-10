中国炫富女郭美美因赌博遭警方拘押

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，三年前在网上炫富而一夜成名的中国女子郭美美据报因赌球被北京警方拘捕。

北京市公安局在按键微博上证实，有"中国炫富女"之称的郭美美被北京警方抓获。

该微博说，7月9日，北京警方经过缜密侦查，在掌握了大量证据后，"一举打掉一个在世界杯期间组织赌球的犯罪团伙，抓获团伙成员8名。" 警方说，这个团伙在境外赌博网站开户，通过电话、微信等形式下注，进行赌球违法犯罪活动，郭美美在其中参与赌博。 北京警方说，郭美美对参与赌博的违法事实供认不讳，案件正在进一步审查中，但是没有透露进一步详情，包括赌博金额。 炫耀赌博 2011年6月，年仅20岁的郭美美通过微博炫富，声称自己是"中国红十字会商业总经理"，在中国引发严重社会争议。 虽然北京警方随后进行的调查做出结论说，郭美美同中国红十字会没有任何关系，但这一事件使中国红十字会声誉严重受损，慈善捐款额大幅下降。 此前有报道说，郭美美好赌，曾在网上炫耀自己在澳门赌博的经历。 澳门博彩业的一个追债网页今年早些时候曾经发布过郭美美欠下2.6亿元赌资的信息。 随后有人通过网络报告说，郭美美找到了新的靠山，为她还清了近半数的欠款，欠债资料也从追债网上删除，表明她暂时得以脱身。