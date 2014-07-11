普京：独联体国家情报部门应对阿富汗局势发展做好准备

哈通社阿斯塔纳电，据俄新网消息，俄罗斯总统弗拉基米尔•普京认为，独联体国家情报部门需做好应对国际安全援助部队撤离后阿富汗的任何事态发展准备，但希望该国政府能够控制住局势。

美国及其北约盟国在阿行动的军事阶段将于今年收官。北约准备在年底前从该国撤军，此后阿富汗应保留数千名美军官兵，用于培训阿富汗军队和警察，后者将完全接管该国的安全保障工作。专家认为，国际安全援助部队撤军将导致这一暴力横行的国家爆发新的紧张局势。 普京会见独联体国家情报部门负责人时表示："我们都清楚地明白，并且经常说，阿富汗形势不会因此（撤军）变得更好，不会更加安宁，我们应当对任何态势发展做好准备，尽管我们当然希望形势好转，希望局势能够得到官方政府的控制。我们会尽一切努力促成这一点。" 除土库曼斯坦和乌克兰外，所有独联体国家的代表都出席了会晤。土库曼斯坦不参加这一形式的工作。 普京指出，独联体各国的情报部门只有联手才能实现有效运作。 他说："我们面临着共同的挑战和威胁，其中一部分我指出过，但还有世界某些地区所特有的，我指的是阿富汗。"