环法车队排名：阿斯塔纳再居榜首

哈通社阿斯塔纳7月11日电，据新浪网报道，阿斯塔纳时间7月10日深夜，2014年环法第六赛段阿拉斯到兰斯的比赛全部结束，乐透-贝里索车队的德国车手格雷佩尔以4小时11分39秒的成绩获得本站冠军，这是他个人第六次获得环法赛段冠军。阿斯塔纳车队的意大利车手尼巴利今天获得第18名，用时和格雷佩尔一样，他以24小时38分25秒继续排在总成绩第一，黄衫依然归他所有。捷安特-禧玛诺车队的中国车手计成，以4小时18分39秒排名本站第185名，以25小时41分05秒排名总成绩第189位，在目前顺利完成前六站的车手里排名倒数第一。

以下为第6赛段后车队总排名前十： 名次 车队 国别 成绩 1 阿斯塔纳 哈萨克斯坦 73小时56分23秒 2 贝尔金 荷兰 + 04' 18'' 3 BMC 美国 + 06' 05'' 4 天空 英国 + 06' 17'' 5 迷航工厂竞速 美国 + 07' 22'' 6 加农代尔(天然气) 意大利 + 09' 03'' 7 喀秋莎 俄罗斯 + 09' 26'' 8 佳明-夏普 美国 + 10' 15'' 9 绿刃 澳大利亚 + 10' 31'' 10 网存-英杜拉 德国 + 10' 36''