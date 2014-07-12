莫斯科副市长称不会有大量中国工人涌入新莫斯科

哈通社阿斯塔纳7月12日电，据俄新网报道，莫斯科负责城市建筑政策和建设问题的副市长马拉特•胡斯努林在名为"莫斯科交通枢纽：发展潜力"的交通基础设施发展会议期间表示，不会有大量的中国工人涌入新莫斯科。

莫斯科市长谢尔盖•索比亚宁于5月早些时候率首都官员代表团签署了有关中国铁建股份公司和中国国际基金参与新莫斯科地铁建设的协议。莫斯科政府承诺在2017年底前交付长达15公里的支线。投资规模预计达到600亿卢布。中国人将在获得沿地铁附近修建200万平方米房产的许可后返还这些资金。

胡斯努林说："我坚称，不会有大量中国工人涌入新莫斯科。"

他表示，中国建筑工人目前的月工资已经达到1000美元，向俄罗斯派遣工人没有意义。

他指出，中国人很可能供应自己生产的铁轨，其质量和价格较俄罗斯铁轨更具竞争力。官员还表示，不过目前还未就铁轨做出任何决定。

他指出，目前首都建筑综合体从中国采购弓板建设地铁。胡斯努林表示，此前莫斯科地铁建筑工人使用顿涅茨克生产的弓板，但顿涅茨克工厂在乌克兰爆发紧张局势后关闭了，政府不得不转向质量较高且价格较低的中国建筑工人。