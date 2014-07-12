塔吉克斯坦总统对该国犯罪率攀升表示担忧

哈通社阿斯塔纳7月12日电，据国际在线消息，10日，在塔吉克斯坦总检察院扩大会议上，塔总统拉赫蒙对国内犯罪率不断攀升，治安形势的恶化表示了担忧。

拉赫蒙在发言中指出，2013年塔吉克斯坦全国共发生18300多起犯罪案件，比2012年增加了11%。且各个地区的犯罪率都呈现上升趋势，其中哈特隆州、索格特州和首都杜尚别的犯罪率分别上升了48%、25%和76%。拉赫蒙同时强调，年轻人犯罪高发情况令人担忧。 另外，目前塔国内持枪犯罪情况也非常严重，近五年来塔国内共发生了287起持枪犯罪案件。尽管塔各执法部门已经采取措施收缴了数万支民间枪支，但持枪犯罪案时有发生，民间非法持枪情况依然非常严峻。 拉赫蒙同时表示，目前毒品犯罪也是危害社会治安和国家安全的一大隐患，从1994年到2013年，塔警方共查获约102吨毒品，近5年查获的毒品超过23吨。贩卖人口和宗教极端主义等犯罪情况也不同乐观。 拉赫蒙在当天的会议上要求塔各执法部门、检察机关和强力部门要加强协调配合，根据形势的变化不断采取新的举措来加大对各类犯罪的打击力度。