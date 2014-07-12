“皇帝”回家！詹姆斯重返克里夫兰骑士队

哈通社阿斯塔纳电，据中新社消息，"我不知道他是不是最伟大的NBA球员，但有一件事我能确定，勒布朗•詹姆斯是有史以来最伟大的自由球员！"《华盛顿邮报》记者转发喜剧演员的一条推特，表达了焦急等待"小皇帝"詹姆斯抉择的心情。传闻中的两次公布时间都过去后，11日，詹姆斯终于通过自己的社交网站正式宣布：他将重回家乡球队克里夫兰骑士。在其引发的连锁反应中，休斯敦火箭队为清理薪金空间，可能将林书豪送到洛杉矶湖人队。 经过漫长而慎重的考虑，詹姆斯选择回到自己篮球生涯开始的地方。2010年，他投奔迈阿密热火队的"决定"曾让整个克里弗兰感到愤怒。

4年间，詹姆斯创造了辉煌的个人时代，他带领热火年年打进总决赛，连续两年夺得总冠军，获得两座常规赛MVP，两座总决赛MVP，场均拿下26.9分。 "当然，离开热火是件很困难的事情，尤其是我与这帮队友建立起的感情。"詹姆斯强调，"迈阿密永远是我的第二故乡。"他在热火的好搭档韦德在总决赛赛后说，"三巨头"当初的目的已经达到，拿了两个总冠军，也就是说詹姆斯当初离开骑士，寻找成功的道路已经找到了，是回家的时侯了...... 詹姆斯坦承，做出这样的决定是想回家了，现在，他渴望为骑士、为自己的家乡带来一座总冠军奖杯！ 全球最大体育电视网ESPN认为，詹姆斯的回归将弥补骑士队缺少的经验与纪律性，在新帅的带领下，下赛季这支球队的表现非常值得期待。