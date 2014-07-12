中国新疆伊犁天马国际旅游节拉开帷幕

哈通社阿斯塔纳7月12日电，据中国媒体报道，为期4天的"2014中国新疆伊犁天马国际旅游节"于今日在中国新疆伊犁哈萨克自治州昭苏盛大开幕，各地游客在欣赏万里草原、千里油菜花美景的同时，还能参与到旅游节的各类表演与竞技活动中。

本届天马国际旅游节以"天马•草原"为主题，在为期4天的节日庆典中，将为草原来客呈现包括开幕式、耐力赛、速度赛、万马奔腾、阿肯阿依特斯大会等极具草原文化的表演和赛事。

本届天马节有两项非常重要的赛事-国际叼羊赛和中国马术耐力冠军赛。新疆昭苏县委常委、宣传部长夏提克在昨日召开的新闻发布会上表示，来自中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及蒙古的28名选手报名将参加国际叼羊；而中国马术耐力冠军赛已有来自美国、澳大利亚及北京、内蒙古、浙江等地的33名选手报名参赛。合计有150名各国骑手、200匹马参赛。可以说这两项赛事高手云集，这两天的昭苏草原将会多次上演骏马奔驰争雄的场面。

据哈萨克斯坦民族传统体育项目协会网站消息，共有8名哈萨克斯坦选手将参加本次国际叼羊赛。他们分别是：江布尔州选手努尔达吾列特•莫蒙诺夫，阿斯塔纳市选手哈兹别克•阿曼戈勒迪诺夫，南哈州选手乌兰•拜托列夫、叶尔梅克•阔贝、巴赫特拜•舍热恩库洛夫、阿斯兰别克•赛杜拉、努尔吉戈特•蒙扎巴耶夫以及达吾列特•沃恩巴耶夫。团队由哈萨克斯坦民族传统体育项目协会执行主席叶尔列恩•沃斯帕诺夫、哈萨克斯坦体育运动署民族传统体育项目国家教练热马扎恩•萨特伊拜以及哈萨克斯坦叼羊队主教练库安舍别克•库拉马耶夫带领。

此外，旅游节期间将同期开展旅游商品展、奇石展、美食节、伊犁马拍卖会、"牧歌昭苏，天马故乡"全国摄影大赛、"我在昭苏有匹小马驹"网上认养等活动。