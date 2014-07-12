哥伦比亚“乌龟男孩”手术两年后找回欢笑(图/慎入)

哈通社阿斯塔纳电，据文学城消息，八岁的哥伦比亚男孩迪迪埃在出生时就患了一种罕见的先天性黑色素细胞痣症，导致他的背上长了一个数公斤重的超级"肉痣"，如同一个巨大的"乌龟壳"，被人们称作"乌龟男孩"。这个巨大的乌龟壳严重影响了迪迪埃的日常生活，甚至令他受尽讥讽与嘲笑。两年前，迪迪埃在各界帮助下赴英国手术，英国医生切除了他背部的"龟壳"，迪迪埃目前已经奇迹般康复，终于开始了与同龄人一样无忧无虑的童年。

迪迪埃的母亲在接受英国独立电视台采访的时候，回忆起六年来她和儿子所经历的一切，她仍然感到十分心痛。迪迪埃从小到大都被村民当做"不祥之物"，担心他会给整个村庄带来厄运，他们不允许迪迪埃上学，也不让他和其他孩子玩耍。所以母亲更是用加倍的爱来抚平儿子心中的创伤。迪迪埃的生活无法自理，洗澡都要母亲帮忙。 看着儿子忍受着身心的折磨，迪迪埃的母亲看在眼里，痛在心里。她一直陪在儿子身边，成为了迪迪爱生命中最温暖最坚定的支持。图为如今康复后的迪迪埃与母亲的合照，两个人都笑得十分灿烂，之前的阴霾早已被一扫而光。

迪迪埃出生后，医生们一度认为他必死无疑，但他却顽强地活了下来。随着年龄增长，迪迪埃背上的"乌龟壳"也随着他的身体一起越长越大，蔓延到他躯体表面超过一半的面积，重达数公斤。图为迪迪埃背着"乌龟壳"站立的样子，脸上带着不属于孩子的愁容。

经过进一步的检查，迪迪埃患的是一种极为罕见的先天性黑色素细胞痣症，在新生儿中的发病率大约只有1/20000。英国著名的整形外科医生布尔斯特罗德听了迪迪埃的故事后，自愿飞到哥伦比亚为迪迪埃切除了背上的"乌龟壳"，且天衣无缝地将新移植来的皮肤覆盖到迪迪埃的背上。

迪迪埃能够获得治疗顺利康复离不开世界各地爱心人士的关爱和支持，图为一位网络博主及某救助基金创立人"达西小姐"和迪迪埃的合影。达西小姐通过自己的博客和基金为迪迪埃筹到了许多救助款。

随着身体的渐渐康复，迪迪埃的心灵也渐渐走出了之前"龟壳"的阴影。上图为迪迪埃骑在马上，冲着镜头调皮地做鬼脸。 摆脱了"龟壳"的迪迪埃找回了属于他的笑容和欢乐，正在迈向更加精彩的人生。