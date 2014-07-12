汉莎航空将挑战低成本长途航线

哈通社阿斯塔纳电，据FT中文网消息，汉莎航空正在考虑成立一家经济型长途航空公司，作为其战略性全面改革的一部分，以抵御来自廉价航空公司以及中东地区航空公司的竞争。

汉莎航空首席执行官卡斯滕•施波尔表示，这项洲际服务可能在价格敏感型或者非商务主导型的航线上运营，例如中国二线城市与塞舌尔等度假目的地之间的航线。

汉莎航空正在权衡是自己成立这一业务部门，还是将其作为与土耳其航空公司组建的合资企业的一部分。汉莎航空表示，与土耳其航空的谈判已经进行到了"非常深入的阶段"。相关航班自2015年冬季就可以开始飞行。

汉莎航空在欧洲地区受到低成本运输商瑞安航空(Ryanair)和易捷航空(EasyJet)的挤压，而在长途航线方面，则受到了有政府支持的中东地区航空公司的挤压，后者目前一方面增加航线数量，一方面投入资金与欧洲航空公司建立联盟。

此前，由于在跨大西洋航线上运力过剩，汉莎航空放弃了2014和2015年的营业利润目标。受此影响，上月该公司股价下跌了20%。

汉莎航空过去因作为中心城市之间的领先运输商而获益，但乘客正越来越多地要求直接的点对点服务。私人旅行增长的速度超过了商务旅行。

汉莎航空在德国的成本水平较高，过去其飞行员和客舱乘务人员曾就薪酬问题举行过罢工。这限制了管理层根据新的市场形势调整企业架构的能力。

施波尔表示："全球航空运输市场持续增长。但在不断变化并且高度价格敏感的市场领域，我们现有的平台使我们仅能有限度地开发业务增长潜力，因为现有平台的成本结构有时过于僵化。"

低成本短途航线服务已经非常成熟，业内希望新一代飞机的引入能够帮助这类业务蓬勃发展。过去，高昂的燃油成本以及较长的周转时间是主要的障碍。

挪威航空快线已经开始提供英国和美国之间的经济型航线服务；瑞安航空则表示，它也能提供此类服务。

亚洲航空X曾经运营过吉隆坡与欧洲之间的经济型航线，却于2012年因为高昂的燃油成本停止了此项服务。花旗研究的安德鲁•莱特表示："全球范围内的绝大多数低成本长途业务都未能获得成功，这项业务将增强行业的运输能力。"

加拿大皇家银行资本市场的达米安•布鲁尔表示，打造一项成功的经济型长途业务将"非常具有挑战性"。

与欧洲其他的中心城市运输商不同，汉莎航空抗拒与中东地区的同行建立合作关系。

正相反，该公司希望扩展与中国国航等方面的双边合作伙伴关系。汉莎航空周一宣布，将与中国国航展开更加深入的合作。