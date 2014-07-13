俄罗斯考虑出口伊斯坎德尔导弹

哈通社阿斯塔纳7月13日电，据透视俄罗斯报道，俄罗斯代表团团长瓦列里•瓦尔拉莫夫7月10日在明斯克举行的白俄罗斯第七届国际武器装备和军事技术展（MILEX-2014）上表示，"伊斯坎德尔-E"战役战术导弹系统已经做好出口准备，但为此需要国家机关的决定。

据俄新社报道，瓦尔拉莫夫指出："'伊斯坎德尔-E'已做好供应至其他国家的准备，就像S-400一样，但为此需要国家机关的决定。如果总统和政府做出决定，我们就会向任何国家供应"。

早在数年前，俄罗斯国防部领导就曾表示，2015年前生产的所有S-400都将只为俄罗斯服务。国防部指出，即使俄罗斯的盟友白俄罗斯和哈萨克斯坦也只能在完全装备俄罗斯反导防空系统后才能获得这些最新型系统。俄罗斯国防工业综合体消息人士向俄新社透露，至于"伊斯坎德尔"导弹系统，虽然没有公开发表此类声明，但实际上形势类似。

目前，俄罗斯武器出口呈增长趋势。普京总统在此前召开的俄罗斯与外国军事技术合作问题委员会会议上表示，2014年上半年俄罗斯出售56亿美元的武器和军事技术设备，出口武器订单数额增长至500亿美元。2013年俄罗斯出口157亿美元武器和军事技术设备。2014年初出口武器订单总额超过350亿美元。

据材料介绍，伊斯坎德尔导弹（北约的代号为SS-X-26），是俄罗斯军队装备的最先进的战役战术导弹。从2005年起，俄军开始采购并在陆军中装备"伊斯坎德尔"导弹。预计到2015年，俄军将装备5个"伊斯坎德尔"导弹旅。"伊斯坎德尔"导弹为单级、固体燃料、全程制导导弹，导弹全长7.2米，弹体最大直径0.95米，起飞重量3.8吨，有效载荷380公斤，车载机动发射。有两个改型：出口型"伊斯坎德尔-E"和本国使用型"伊斯坎德尔-M"（也称为"投标"）。其中，"伊斯坎德尔-E"导弹的最大射程为280公里，最小射程为50公里；"伊斯坎德尔-M"导弹的最大射程据信可达到480公里且仍有增加的余地。