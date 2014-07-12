中国央视著名主持人芮成钢等人被带走

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，上月曾传被查的中国中央电视台财经频道著名主持人芮成钢，在周五（12日）的直播节目中，突然缺席。

财新网引述消息报道，芮成钢与央视财经频道副总监李勇，及另一名制作人，当天下午被检方带走。

澎湃新闻网报道，7月11日晚19时39分，央视《经济信息联播》[微博]官方微博发布节目预告，并@芮成钢、谢颖颖。按照以往惯例，两人是当晚8点半直播节目的主持人。但节目开播后，只有谢颖颖一人主持，常设的另一个主播位子空着，只看到麦克风。 芮成钢作为知名的电视节目主持人，其影响力巨大，目前在新浪微博拥有1035万粉丝。 回应传闻 6月1日，中国最高检察院通报，央视财经频道前总监郭振玺涉嫌受贿已被检察机关立案侦查。身为郭极为看重的主持人，芮成钢很快便传出接受调查。 6月3日，芮成钢的助理向传媒否认被查，称网上的传闻都是虚假消息。 当晚，芮成钢还发表微博，疑似回应传闻："古代两位禅师的对话。寒山问拾得：世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、骗我、贱我，如何处之？拾得笑曰：只要忍他、让他、避他、由他、耐他、敬他、不要理他，再过几年，你且看他。" 近两个月来，芮成钢在担纲《经济信息联播》直播前，都会在实名微博发布消息，"直播见，朋友们"，但周五他并未更新微博。最新一条微博仍是前晚的"直播见"。 他是这样写的："济南市实行了3年多的商品房限购政策正式取消......更多内容，今晚 20:30 @经济信息联播 22:40 @央视二套环球财经连线 一会儿直播见，朋友们。" "国际化标志" 芮成钢生于1977年，是1995年安徽省合肥市文科状元，毕业于外交学院国际经济与贸易专业。 求学期间，芮成钢就曾多次接待来访各国政要并与之对话座谈。 2003年起，芮在央视英语频道工作，2008年4月加盟经济频道国际组。 芮成钢是《环球财经连线》、《经济信息联播》等多个栏目的主播，曾对包括微软总裁、意大利总理在内的数百名国际商业界、经济学术界及政界的领袖人物进行过专访。 在他的同事眼里，"芮成钢是整个财经频道国际化的标志"。

不过近年来，芮成钢也引发了不少争议，例如让"星巴克从故宫(微博)里出去"、代表亚洲提问奥巴马等言论和表述。