普京拉美之行访古巴 寻求盟友对抗美国

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，俄罗斯总统普京开始对拉丁美洲的访问寻求盟友以对抗美国和西方。

普京在拉美之行的第一站是古巴。他会见了古巴领导人劳尔•卡斯特罗及前领导人菲德尔•卡斯特罗。

普京抵达古巴访问的前两天，俄罗斯证实，已经免除古巴对其90%的债务。 他还将访问阿根廷和巴西，并将作为下届主办国领导人出席将于周日（7月13日）举行的巴西世界杯足球赛总决赛。 随后，普京将在巴西福塔雷萨市出席"金砖国家"峰会，金砖四国包括印度、俄国、中国和南非。 普京对俄官方媒体表示，与拉丁美洲国家的合作是俄国当前外交政策的重点之一。 "我们感谢南非国家对俄国国际倡议的支持"，他说。 BBC在哈瓦那的记者雷斯福德认为，普京寻求加强与拉丁美洲的关系，一部分原因是为了平衡因乌克兰问题而恶化的与西方关系。 雷斯福德说，普京强调，作为他所谓的"多极化世界"的一部分，俄国支持一个强大和团结的拉丁美洲。 普京与劳尔•卡斯特罗一同在哈瓦那的一座公墓祭奠了前苏军士兵。 俄罗斯媒体说，两国领导人讨论了国际关系以及俄古关系问题。 预期普京还将讨论免除古巴在苏联时期欠债352亿美元90%的进展情况。 相关协议于去年签署。剩余10%的债务投入到在古巴的合资项目中。 这一协议周三（7月9日）获得俄国杜马上院批准。 1991年苏联解体之后，俄国与古巴的关系变冷，但是近年来有所改善。