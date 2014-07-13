塔吉克斯坦经贸部长：复兴丝路对塔有特殊意义

哈通社阿斯塔纳7月13日电，据中新社报道，塔吉克斯坦经济发展和贸易部部长沙里夫•拉希姆佐达近日接受中国记者采访时说："中国提出复兴丝绸之路，不仅有利于连通陆上和海上丝路沿线各国，促进这些国家经济、文化、旅游、投资等方面交流合作，更对塔吉克斯坦有着特殊的意义。"

拉希姆佐达认为，中国作为一个经济大国，提出新丝绸之路的构想，对于中亚各国的融合与交流，包括解决中亚因阿富汗动荡带来的诸多问题都非常重要。

"塔吉克斯坦是一个高山之国，在交通、通讯方面还存在许多困难，因此特别希望能够与周边国家互联互通。如果中国的新丝绸之路计划得以实施，塔吉克斯坦与各国紧密联系起来，会为塔带来诸多好处，所以我们非常认真地看待中国提出的建设新丝路的倡议。"拉希姆佐达对中国政府和公司已经在塔吉克斯坦的基础建设方面投入的大量资金、人力和物力给予了高度评价。"现在有很多大型项目都由中国公司承担，他们认真的工作态度和取得的成绩都让我刮目相看。而且他们不仅为塔带来了经济效益，也增加了我们的就业率。"

据中国驻塔吉克斯坦大使馆经济商务参赞处统计，截至2013年，中国在塔国非金融领域的投资达5亿美元，有400余家中资企业在塔广泛涉足贸易、工程承包、矿产资源、建筑材料、电信、农业等领域。

拉希姆佐达特别提到了由中国公司承建的公路干线。"连接南北的交通要道通车后，给北方地区的建设提供了运输保障，物流通畅也使运输成本节约了好几倍。塔乌公路、塔中公路等将塔吉克斯坦和巴基斯坦、阿富汗、伊朗、乌兹别克斯坦和中国等多个国家连接起来，中国公司也在塔国兴建了大型水泥厂，还要修建中亚天然气管道D段，这些都为塔国经济发展和建设奠定了良好的基础，极大地增强了经济发展的潜力。"

拉希姆佐达非常看好丝绸之路经济带的建设，"相关项目的实施，将有利于中塔两国间货物的流通。目前中塔贸易额已达7亿美元(中方统计数据为20亿美元)，随着更多的中国企业来塔发展和新丝绸之路的建设，我相信这一数据还会大幅提升"。 据拉希姆佐达透露，今年9月在杜尚别举行上海合作组织峰会期间，中塔两国领导人将进一步深入讨论双方在上合组织框架下的交流与合作，以及2025年发展战略。"包括讨论设立上合组织开发银行，边境合作协议和国家间货物运输协定等。" 展望新丝路建设的前景，拉希姆佐达表示，希望能够进一步简化国家间货物过境手续和检查程序，使货物能够直接从产地运送到目的地，"这将极大地节约物流成本"，同时简化签证手续，并实现货物信息和市场信息的充分交流共享。