习近平启程出访拉丁美洲四国将经停希腊

哈通社阿斯塔纳电，据ＢＢＣ报道，这是习近平就任中国国家主席以来第二次访问拉丁美洲。

中国国家主席习近平启程到巴西出席金砖五国领导人第六次会晤，并访问巴西、阿根廷、委内瑞拉与古巴四国。 五国首脑是否宣布设立"金砖五国开发银行"将是本次峰会的焦点。习近平也将在这次会议上首次与印度新总理穆迪碰头。 另一方面，习近平还将在巴西主持中国－拉美和加勒比国家领导人会晤。 习近平星期天（7月13日）从北京出发，取道欧洲前往目的地，期间将经停希腊罗德岛。中国外交部表示，习近平届时将与希腊总统帕普利亚斯和总理萨马拉斯会晤。 扩大影响

这是习近平去年3月接任国家主席以来第二次出访拉丁美洲，也是首次访问南美洲国家。 官方新华社引述中国现代国际关系研究院拉美研究所所长吴洪英说："习主席在一年多时间里两访拉美，充分显示了对拉美地区的高度重视。" 习近平这次出访的背景之一是中国仍在积极寻求新的能源供应来源以支持自身经济发展。其中，委内瑞拉作为全球主要产油国之一，于2013年日均向中国出口石油62.6万桶。 此外，中国与拉丁美洲诸国贸易近年突飞猛进。据中国海关总署统计，2013年，中国与拉美双边贸易总额达2616亿美元。 法新社指出，中国并非七十七国集团（G77）成员，但在上月派代表参与了在玻利维亚举行的G77峰会，被视为中国扩大在拉美地区影响力的重要象征。 另一方面，拉丁美洲也是中国大陆与台湾外交角力的重点区域。目前承认台北并与之建交的22国当中，拉美国家就占了12个。 中巴合作

在习近平启程前，巴西总统卢塞夫的国际事务顾问加西亚表示，巴西航空工业公司（Embraer）将在习近平访问期间宣布对华出售25架民航飞机，所涉交易金额有待公布。 加西亚说，巴中两国还将公布铁路等基建项目的合作计划。 不过，路透社报道，Embraer原本希望改建其黑龙江哈尔滨组装车间以生产支线客机，却因为中国正发展自身的支线客机工业而不获批准。 Embraer继而改变计划，希望在哈尔滨生产莱格赛650型公务机。然而中国奢侈品消费需求的整体下降又使得新公务机的需求被阴霾笼罩。 另一方面，就在习近平准备出访之际，日本宣布将为巴西农业提供援助，其中包括援建与出口农产品有关的公路和港口等基建项目。 在习近平结束访问拉丁美洲之后，日本首相安倍晋三预定在7月25日至8月4日出访巴西、墨西哥和智利等中南美五国。