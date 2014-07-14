格鲁吉亚政府发布阿纳克利亚深水港口项目

哈通社阿斯塔纳7月14日电，据外媒报道，近日，格鲁吉亚政府举行发布会，格总理加里巴什维利和副总理兼经济与可持续发展部长克维里卡什维利共同发布阿纳克利亚深水港项目。

阿纳克利亚深水港将是一个综合性的港口，可处理集装箱、干散货和液体货物，可停靠巴拿马运河大型船和超巴拿马运河大型船，设计吞吐量将达1亿吨。 港口将分阶段建设，前三阶段将在12年的时间内完成，预计第三年吞吐量达到700万吨，第七年吞吐量达到2000万吨，第十二年达到4000万吨。自第四阶段开始，当港口吞吐量达到设计目标的90%时才会开始下一阶段的建设，最终的目标吞吐量为1亿吨。 根据格鲁吉亚总理的介绍，格方希望由外国公司全额投资。投资者的责任包括港口的设计、建设和运营，市场推广，发展港口周边物流设施，并要求港口自开始建设两年内投入运营。格政府将向投资者提供1000公顷的项目用地，并且可探讨在港口内设立自由工业区。投资者应具有至少10年的建设、投资、运营同等规模和性质的港口的经验。对该项目感兴趣的公司应于2014年10月1日前向格政府提交书面意向申请。