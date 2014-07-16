中国代表团：阿斯塔纳物奥竞赛是年内重要的赛事

哈通社阿斯塔纳7月15日电，第45届国际物理奥林匹克竞赛在阿斯塔纳举行之际，哈通社记者对来自各国的参赛团队进行了采访。中国代表团领队范森（音译）在接受采访时表示，阿斯塔纳国际物理奥林匹竞赛是高水平的国际赛事，中国代表团高度注重本届赛事。

范森表示，竞赛组织水平很高，哈萨克斯坦美丽的首都-阿斯塔纳给参赛者们留下了深刻的印象。"无论是组织工作，还是赛事的安排令各参赛国非常满意。我们参观了纳扎尔巴耶夫大学，给大家留下了深刻印象。"他说。

范森指出，哈萨克斯坦学生在以往的国际竞赛中取得的成绩是有目共睹的。"哈萨克斯坦队在很短时间内取得了优越成绩。如没有记错的的话，哈萨克斯坦在2010-2013年举办的国际竞赛中共获得3金1银1铜。相信贵国在今年也会取得辉煌的成绩。"他说。

范森说："阿斯塔纳国际物理奥林匹克竞赛是年内重要的赛事，因此我国派出的参赛团队阵容很强。今年我们从50万优秀学生中选拔出了奥林匹克参赛团队，其中一部分队员将参加亚洲及地区竞赛，而另一部分将参加国际竞赛。也就是说，每个参赛队员都是经过精心筛选的。我认为在本届赛事我国选手也会取得优异成绩。"