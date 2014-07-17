环湖赛第十赛段：阿斯塔纳车队选手赢赛段冠军及黄衫

哈通社阿斯塔纳7月17日电，据中新网报道，昨日，第十三届环青海湖国际公路自行车赛进入第十赛段：天水至平凉，全长223公里，共有131人参赛。最终，来自哈萨克斯坦阿斯塔纳车队的大卫德诺克同时坐拥赛段冠军与个人总成绩第一。

本赛段35公里处设有第一冲刺点，92公里处设二级爬坡点，150公里设第二冲刺点，182公里处设有三级爬坡点。

车队通过第一冲刺点前，有14人领先大团，冲刺前三名分别是：中国恒翔队马光通，土耳其托尔库队奥尔肯和宁夏体彩队吐故杜尔。

今天领先小组与大团拉开的最大时间差为5分10秒。比赛完成83公里时，在阿斯塔纳带领的大团加速追赶下，时间差缩减为4分30秒。

在第二冲刺点，台北队选手安瑞表现不俗，第二个冲过冲刺点。

随着气温的不断升高，选手们逐渐进入爬坡赛段，12人的领先小组领先大团3分35秒，大团后方有不少选手落后，室外温度可达38摄氏度。

领先小组距离第二爬坡点还有1公里时，乌克兰科尔斯车队格拉库提由于扒车被取消参赛资格，协助其扒车的2号队车领队也被罚下比赛。

经过5小时15分34秒的争夺，来自哈萨克斯坦的大卫德诺克夺得了赛段冠军，日本维尼凡蒂尼队格雷格、乌克兰科尔斯队科农恩科分获二、三名。

而代表个人总成绩第一的黄衫和亚洲最佳的蓝衫仍归属大卫德诺克，乌克兰科尔斯队科农恩科继续保有冲刺第一的绿衫。

大卫德诺克表示，今天拿下赛段冠军及穿上黄色领骑衫让他同时实现了此次参赛的两个心愿，他非常感谢队友的配合，今天他一直在大团前方带领大团追击领先小组，最终得到这个成绩非常满意。