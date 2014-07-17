白俄罗斯参赛团：阿斯塔纳是充满活力的新兴城市

哈通社阿斯塔纳7月17日电，第45届国际物理奥林匹克竞赛在阿斯塔纳举行之际，哈通社记者对来自各国的参赛团队进行了采访。白俄罗斯代表团领队雷奥尼德•马尔科维基在接受采访时表示，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳是朝气蓬勃的新兴城市，给所有参赛者留下了深刻印象。

马尔科维基说："首先我想表达对主办方由衷的感谢。从另一个国家接手，并且在很短时间内组织举办这类国际竞赛是非常不容易的。但阿斯塔纳做到了。"

马尔科维基表示，阿斯塔纳给所有参赛队员留下了深刻印象。"我们是第一次来到阿斯塔纳。孩子们非常喜欢这个城市。纳扎尔巴耶夫大学内的现代化教学设施也给参赛队员们创造了良好的复习环境。"他说。

"阿斯塔纳建都仅17年，但城市非常美丽。街道很宽敞，人们很热情。当市民看到所佩戴的参赛证后，总是亲切地向我们微笑。阿斯塔纳用自己的热情与朝气蓬勃夺得了我们的欢心。我相信哈萨克斯坦的发展在未来会取得更大的成就。" 马尔科维基表示了真心的祝福。

第45届国际物理奥林匹克竞赛正在阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫大学举行，来自85个国家的选手参加了本届竞赛。比赛颁奖典礼将于20日在独立和谐宫举行。