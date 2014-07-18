俄媒：普京专机与马航客机航线相同 或是导弹目标

哈通社阿斯塔纳7月18日报道，据中新网援引"今日俄罗斯"报道，俄塔社援引消息人士的话称，17日坠毁的马航MH17客机的飞行路线与俄罗斯总统普京所乘专机的飞行路线几乎一样。

该匿名人士称，"我可以说明，普京专机和马航波音777客机飞行路线几乎相同。马航飞机是在莫斯科时间15时44分飞过那里，而普京的专机是在16时21分飞过。"

他补充说，两架飞机的外观、线型和颜色都极其相似。从远处看，两架飞机几乎没什么不同。

马来西亚航空公司一架波音777客机17日在靠近俄罗斯边境的乌克兰顿涅茨克地区坠毁。机上载有280名乘客和15名机组人员，据信已经全部遇难。法新社记者说，现场没有发现幸存者的任何迹象。

这架飞机原计划在当地时间下午5时20分进入俄罗斯领空，但在距离俄罗斯约60公里的地方坠毁。乌克兰方面称，飞机可能是被击落的。

乌克兰总统波罗申科在声明中称，他呼吁立即对波音777航班坠毁进行调查。他并未排除飞机被击落的可能性。

"顿涅茨克人民共和国"副总理安德烈·普尔金(Andrei Purgin)在电话采访中否认了民间武装与客机的坠毁有任何关系。他说，他们的防空武器只能打到4000米的高度，比客机的飞行高度低得多。