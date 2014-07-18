以军向加沙地带发起地面进攻（组图）

哈通社阿斯塔纳7月18日电，据新华网报道，以色列国防军１７日晚宣布，以军已出动地面部队向加沙地带发起进攻。

以军在当晚发布的一份声明中说，以军部队刚从各个方向对加沙地带发起地面进攻，"护刃行动"已进入一个新阶段。以军称，在巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对以色列进行了１０天的袭击，并一再拒绝逐步缓解紧张局势后，以色列总理内塔尼亚胡和国防部长亚阿隆１７日晚下令以军向加沙地带发起地面进攻。 以总理办公室同时发表的一份声明说，以色列接受了埃及的停火倡议，而哈马斯拒绝停火，甚至在以军１７日实施人道主义停火时依然对以色列进行火箭弹袭击，以安全内阁因此批准了对加沙地带进行地面进攻。 根据以军发言人阿勒莫兹对媒体通报的战况，当地时间２２时３０分左右，以军出动了步兵、装甲兵、工程兵、炮兵和特种部队，并在海军和空军的掩护下，对加沙地带发起了猛烈进攻。

以媒体报道，以军炮兵首先对加沙地带北部的拜特哈嫩等地发起了猛烈炮击，以军坦克开进加沙地带。与此同时，以色列空军加大了对加沙地带的轰炸，击中了一个存放火箭弹的仓库，以军直升机一直在加沙地带北部上空盘旋。以色列海军在海上向加沙地带发射了炮弹，并炮轰了加沙港口。在加沙地带海滨旅馆里的多国媒体记者接到以军警告，要求他们立即离开旅馆。根据巴勒斯坦方面的报道，目前已有３名巴勒斯坦人在炮击中死亡。 阿勒莫兹说，参加地面战的以军部队一直在为此接受训练和做准备，以军目前的地面攻势目标主要集中在摧毁哈马斯武装挖掘的地道，因为哈马斯利用地道渗透到以色列境内进行偷袭，只靠空袭无法精确打击地道目标，必须出动地面部队。他说，以军在"护刃行动"第一阶段已打击了加沙地带的数千个目标，在地面行动阶段，以军将继续打击哈马斯等武装的目标。以军已占领了加沙地带各地的目标，并正在对地道、军事设施等目标发起进攻。 以军随后还证实，在获得以安全内阁批准后，以军将再次征召１．８万名预备役军人参加军事行动。内塔尼亚胡和亚阿隆已命令以军做好继续扩大军事行动的准备。 以色列"护刃行动"１７日进入第十天。当天１０时至１５时，以色列响应联合国呼吁实行了５个小时的人道主义停火。以军说，在停火之前，１３名哈马斯武装人员试图通过地道对以色列进行偷袭，这些哈马斯武装人员钻出地道后被以军发现，随即又躲入地道，以军接着对地道进行了轰炸。在临时停火之后，哈马斯又向以色列南部和中部发射了１００多枚火箭弹，以色列南部靠近加沙地带的居民已被命令全部躲入防空掩体。以军还击落了一架来自加沙地带的无人驾驶飞机。