黑猩猩影院观看《猩球崛起》竟竖起大拇指称赞

哈通社阿斯塔纳电，据环球网援引美国《纽约每日新闻》7月16日报道，近日，美国莫特尔滨海野生动物园的两只2岁大的黑猩猩被带到电影院，与人们一同观看影片《猩球崛起》。观影过后，它们为电影竖起了大拇指。

据莫特尔滨海野生动物园的园长透露，黑猩猩Vali和Sugrive在2011年已经看过《猩球崛起》和《指环王》。《猩球崛起》主要讲述人猿进化为高智能生物后攻占地球，取代人类的故事。据悉，看电影前，两只猩猩自己买票，还为自己购买了爆米花和饮料，没有选择观看《变形金刚》的他们似乎已经形成了自己成熟的观影品味。 观影过程中，两只猩猩对某些情节表现出恐惧，一只猩猩还一度将头埋到身后监护人的怀中，不过这是正常反应，因为这部电影属于PG-13级别(小孩需在大人陪同下观看)。莫特尔滨海野生动物园的负责人称："年龄大一点的猩猩Vali更聪明，它看过指环王很多次，可以跟上所有的情节。" 他还表示："Vali喜欢拍掌，尤其是当喜欢某样东西时。当看到好人出现时，他会鼓掌，看到不喜欢的事情发生时，就会叫喊，所以当坏人出现时，你就会看到它在叫。"