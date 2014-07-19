马航客机坠毁：亲俄乌克兰枪手“阻挠调查”

哈通社阿斯塔纳7月19日电，据BBC中文网报道，由调查人员组成的国际观察小组说，亲俄的乌克兰分离主义武装人员在马航客机坠机地点，限制调查人员进入现场调查。

欧洲安全与合作组织发言人说，亲俄的乌克兰分离主义枪手将进入客机坠机地点的范围控制，当调查人员准备接近客机残骸时，其中一名枪手还向空中开枪警告。

瑞士驻欧安组织代表说，该组织的调查人员只被允许有限地进入乌克兰东部的坠机现场。他表示，调查人员在当地遭到非法武装人员的拦阻。

马航MH17客机据信在乌克兰东部顿涅茨克被叛军控制的区域上空被地对空导弹击落。这架马航客机是在7月17日坠毁，机上298人全部遇难。

这架客机当时正从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的途中。客机坠毁在卢甘斯克地区的卡拉斯尼卢奇与顿涅茨克附近的萨克塔斯克之间。

联合国安理会呼吁对客机坠毁原因展开完全独立的国际调查。

乌克兰冲突双方目前都指责对方应对事件负责。

乌克兰政府称这是一起恐怖主义行动，并公布了他们所称的截获的乌克兰分离份子对话录音，该录音可证明这架飞机是被分离份子打下来的。

但亲俄的分离主义武装人员说，是一架乌克兰空军战机击落了这架马航客机。

美国总统奥巴马周五表示，一枚从乌克兰反对派控制地区发射的地对空导弹击落了马航MH17客机。

奥巴马将这一袭击称为"无法形容的暴行"，并表示他一定要让事实真相大白。

客机坠毁地点位于乌克兰东部被叛军控制的区域，这使调查工作变得困难。 25名国际调查人员在停留一个多小时后离开了坠机地点。 乌克兰矿工参与了在坠机地点周围的麦田里搜寻遇难者遗体的工作。 悉尼大桥上的澳大利亚国旗和新南威尔士州旗下半旗，哀悼在马航坠机事件中遇难的27名澳洲公民。