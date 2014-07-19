环湖赛落幕 阿斯塔纳车队选手问鼎冠军

哈通社阿斯塔纳7月19日电，据中新社报道，经过14天13个赛段的激烈争夺，19日，第十三届环青海湖国际公路自行车赛在兰州落下战幕，最终，来自哈萨克斯坦的选手大卫德诺克问鼎总冠军。

收官之战兰州赛段全长91.7公里，选手们进行了总数为5圈的绕圈赛，每圈18.27公里，途中设有两个冲刺点，凭借前几个赛段积累的积分优势及车队的全力配合，哈萨克斯坦阿斯塔纳车队大卫德诺克问鼎总冠军，穿上象征个人总成绩第一的黄衫，同时拥有亚洲最佳的蓝衫。伊朗大不里士石化队葛尔德荣膺"爬坡王"，绿衫"冲刺王"则归属乌克兰科尔斯队科农恩科。 "参赛之前我在意大利高海拔地区进行了为期两周的集训，以适应这里的比赛"，大卫德诺克说，"这次来的心愿就是能拿到赛段冠军和个人总冠军，这两个梦想都实现了。" 本届环湖赛12个赛段共有11名不同的赛段冠军，每个赛段都留有悬念。

环青海湖国际公路自行车赛7月6日正式开赛，分别在青海、甘肃、宁夏三省区举行，赛事总距离为3792公里，比赛距离为2205公里。有来自世界各国和地区22支队伍219名选手报名参赛，奖金由去年的70万美元提升至100万美元，继续保持"奖金亚洲第一"，该赛为亚洲顶级赛事，也是世界上最高海拔的国际性公路自行车赛。