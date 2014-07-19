港媒：中国央视大地震 反腐席卷更高层

中国央视最近多名部门主管和主播先后被查，引发的人事震荡正在加剧。目前全台各个频道都被调查，央视财经频道几乎每天都有人被带走。

香港《明报》周六（19日）报道引述不同消息来源说，除台长胡占凡外，央视被有关部门约谈的还包括副台长罗明、高峰、孙玉胜和袁正明等人。

央视的调查组已于6月份进驻，广告财务收支将是调查重点。 向高层蔓延 此前，央视财经频道总监郭振玺6月被检方立案侦查，并采取强制措施，随后包括知名主持人芮成钢、年轻女主播欧阳智薇在内的多名财经频道职员被检方带走，引起舆论高度关注。 据央视内部人士透露，反腐调查仍未结束，还在向更高层蔓延。目前财经频道仍有人被带走协助调查，对央视高层以及其他频道主管的调查也在持续。 由于郭振玺长期主掌广告部和财经频道两大核心部门，在他被查之后，可能引发连带效应。消息人士指出，去年审计组进驻央视后，央视已面临强大压力。 10秒广告35亿元 《明报》报道，央视反贪腐"风暴"的源头，是曾任央视副台长的公安部副部长李东生落马。去年12月，李东生接受调查后，就传出郭振玺协助调查。消息流传半年后，郭振玺正式落马，郭旗下的部分制片人、主持人亦相继被带走。 长期以来，依靠垄断地位，央视黄金时段的广告资源成为企业争抢的对象。去年底，仅《新闻联播》后标版10秒广告，中标总金额就达35亿元人民币。而与企业界关系密切的财经频道，也成为油水汇集之地。 中国业内人士指出，央视大规模反腐败与官方当前严惩媒体违法诈财犯罪相关。央视在媒体中具垄断地位，台内企业化运作又成为经济组织和商人追逐的目标，易造成钱权勾结。 据透露，郭振玺和芮成钢都在央视之外自行设立或参与设立公关公司，再利用央视频道敛财，这种现象在中国媒体圈非常普遍。 （文章摘自 BBC 中文网站）