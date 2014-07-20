披萨上的活色生香：名人肖像披萨美味融入创意

哈通社阿斯塔纳7月20日电，据环球网报道，用美味披萨来制作名人肖像？没错，就是要给生活加些缤纷创意。设有Bella Napoli与Pizza Couture两家餐厅的的食物艺术家Domenico Crolla以奶酪、番茄等简单食材制作出惟妙惟肖的名人肖像披萨。

据Domenico Crolla介绍，这种披萨的制作时间约为1-2小时，目前，他正在挑战制作的是乔治•阿玛尼 (Giorgio Armani) 肖像披萨。在已完成的作品中，从时尚圈到娱乐圈再到体育界，Domenico Crolla为各界名人制作出独特的肖像作品。"老佛爷"卡尔•拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 、安娜•温图尔 (Anna Wintour) 、蕾哈娜 (Rihanna) 、碧昂斯 (Beyonce) 、舞娘蒂塔•万提斯 (Dita Von Teese) 、C•罗纳尔......甚至还有达芬奇名作《蒙娜丽莎的微笑》、克里斯提•鲁布托 (Christian Louboutin) 红底鞋图案。

不过，面对这些名人披萨，看着偶像就在眼前，你忍心下口吗？当然，这只是美食和艺术的巧妙结合，目前这款名人Pizza还不会对外销售。