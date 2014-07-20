哈萨克大学生在北京开设首家专业性冬不拉培训班

哈通社阿斯塔纳电，据24.kz.网站报道，中央民族大学音乐系毕业的高材生近期在北京城开设了首家专业性冬不拉培训班，这位名叫穆热阿勒的哈萨克族高材生从小酷爱冬不拉，5年前如愿考入民大音乐系。在大学期间他就萌生了为其他民族教授冬不拉的想法。

大学毕业后，为了积累社会经验，他便在北京开设了一家冬不拉培训班。"许多汉族人对哈萨克族民间乐器-冬不拉又陌生又好奇，很想学会弹奏冬不拉。我开设培训班的目地是提高冬不拉在其他民族中的普及率，让更多的人了解冬不拉，演奏冬不拉，并非只是赚钱，付出能保障生活费我就心满意足了。" 穆热阿勒说道。目前，穆热阿勒已招收了近50名学员，其中有哈萨克族、汉族和其他民族学员。汉族学员对冬不拉的兴趣超过了其他民族学员，且学习也很刻苦。 "去大学参加音乐考试时，我第一次见到冬不拉，与我一同参加考试的哈萨克族学生正在考场演奏着冬不拉，我要求其中的一位学生弹奏一首大家都熟悉的曲子。表现力丰富且音色优美的冬不拉从此在我心灵中占据了重要的位置。"学员万周力（音译）说道。 据穆热阿勒称，目前在北京有许多人想学习冬不拉演奏艺术，尤其是主体民族汉族，而且数量还呈上升趋势。我们衷心希望生活在中国的穆热阿勒为哈萨克民间乐器冬不拉艺术的普及多做自己的贡献。