麦当劳肯德基供应商被曝使用过期劣质鸡牛肉

哈通社阿斯塔纳7月21日电，据凤凰网援引东方卫视报道，当地记者卧底两个多月发现，麦当劳、肯德基、必胜客等国际知名快餐连锁店的肉类供应商--上海福喜食品有限公司存在大量采用过期变质肉类原料的行为。

这家公司被曝通过过期食品回锅重做、更改保质期标印等手段加工过期劣质肉类，再将生产的麦乐鸡块、牛排、汉堡肉等售给肯德基、麦当劳、必胜客等大部分快餐连锁店。在记者提出质疑后，其工作人员甚至侃言："过期也吃不死人"。

记者调查发现： 2014年6月18日，18吨过期半个月的冰鲜鸡皮和鸡胸肉被掺入原料当中，制成黄灿灿的"麦乐鸡"。记者还称，这些过期鸡肉原料被优先安排在中国使用。

另外，肯德基的烟熏肉饼同样使用了过期近一个月的原料。

更令人惊讶的是，供应给百胜的冷冻腌制小牛排过期7个多月仍照样使用。2014年6月11日和12日，该公司加工的迷你小牛排使用了10吨过期的半成品。这些材料原本都应该作为垃圾处理掉。但是，经过处理，保质期又重新打印延长了一年。

除了可疑的保质期、掉在地上的肉饼、混合次品的鸡块，记者在调查中，还拍到了已经发绿、发臭的小牛排。

报道称，为了掩盖种种见不得光的生产行为，上海福喜还处心积虑地做了对内、对外两本账，掩盖了真实的生产日期。

所有问题产品紧急下架

据上海广播电视台消息，上海食药监部门已要求该市所有肯德基、麦当劳问题产品全部下架。媒体曝光后，上海市食安办副主任、市食药监局副局长顾振华周日晚间带队进行突击检查。顾振华和检查人员在进入福喜食品公司车间时还一度被阻挠。

据上海广播电视台，顾振华当场作出肯德基、麦当劳立即下架福喜提供的所有食品的决定。目前部分文字证据已被控制。

麦当劳回应"劣肉风波"：已紧急封存

麦当劳中国公司周日晚间对上海广播电视台发表回应，称：对于《东方卫视》报道的麦当劳个别供应商存在的问题，已第一时间通知全国所有餐厅，立即停用并封存由上海福喜提供的所有肉类食品。同时，麦当劳立即成立调查小组，对上海福喜及其关联企业展开全面调查。

麦当劳还强调，公司始终严格遵守国家法律法规和相关标准，对于供应商的行为准则有同样的要求，对于违法违规行为零容忍。

百胜回应：正全面了解情况

据第一财经日报消息，继麦当劳之后，旗下拥有肯德基和必胜客等品牌的百胜公司表示：非常重视媒体报道的内容，正在全面了解情况，尽快回复大家。