中国互联网报告：手机上网超电脑

哈通社阿斯塔纳电，据ＢＢＣ报道，中国互联网络信息中心（CNNIC）周一（21日）发布《第34次中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示，截至2014年6月，中国网民规模达6.32亿，较2013年底增加1442万人；互联网普及率为46.9%，较2013年底提升了1.1个百分 点。

而在网民上网设备中，手机使用率达83.4%，首次超越传统电脑整体80.9%的使用率，中国手机网民规模达到5.27亿，较2013年底增加2699万人。

其中农村网民人口占比为28.2%，规模达1.78亿。整体网民中，中小学及以下学历人群的占比为12.1%；初中高中同等学历的网民占比超过六成。 报告称："中国网民继续向低学历人群扩散"。 另外，互联网对网民生活全方位渗透程度进一步增加。 2014年上半年，中国网民的人均周上网时间长达25.9小时，相比2013年下半年增加了0.9小时。 除了传统的消费、娱乐以外，移动金融、移动医疗等新兴领域移动应用多方向满足用户上网需求，推动网民生活的进一步"网络化"。 学生依然是中国网民中最大的群体，占比25.1%，互联网普及率在该群体中已经处于高位。 个体经营户/自由职业者构成网民第二大群体，占比21.4%。企业/公司中管理人员占比为2.9%，一般职员占比为12.2%。 1997 年，中国有关部门研究决定由中国互联网络信息中心（CNNIC）牵头组织有关互联网单位共同开展互联网行业发展状况调查，自1997年至今CNNIC已发布了33次。 本次报告中，互联网金融类应用第一次纳入调查，互联网理财产品推出仅一年时间，用户规模达到6383万，使用率达10.1%，成为2014年上半年最为突出的网络应用。 报告还显示，2014年上半年，中国社交网站用户规模为2.57亿，较2013年底减少2047万，网民中社交网站使用率为40.7%，比去年年底下降4.3个百分点，用户规模和使用率持续下滑。 报告认为，近几年，社交类应用更新迅速，对社交网站用户产生较大分流。