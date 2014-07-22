巴勒斯坦：以色列攻击医院五人丧生

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，巴勒斯坦方面的消息称，以色列对加沙的一家医院进行了攻击，造成至少五人丧生，70人受伤。医生们表示，多辆以色列坦克攻击了医院的前台、重症加护病房和手术室。

巴勒斯坦电视节目播出了一些在该医院受伤者在攻击之后接受治疗的镜头。

巴勒斯坦的官员表示，受伤者中大部分都是医生。 加沙的医疗官员表示，在夜间，有两家巴勒斯坦家庭的30名成员在以色列的攻击中丧生。 周一晚，以色列方面表示，在过去的24小时中，有7名士兵丧生，自以色列开始对加沙进行军事行动以来该国死亡的士兵总数已经达到25人。丧生的还包括两名以色列平民。 巴勒斯坦的卫生部指出，巴方死亡人数已经超过500人，其中大部分是平民。 以色列方面指出自从星期四发动地面攻击以来已经击毙170名武装分子。 以色列对加沙展开10天的空袭和海上封锁也未能停止从加沙发出的火箭攻击后，以色列国防军向加沙派出了地面部队。 呼吁停火 目前在埃及的美国国务卿克里将会举行会谈 以敦促停火。联合国安理会也发出呼吁，要求"立即停火"，但是没有采纳受到阿拉伯国家支持的更加言辞强硬的决议草案。 联合国安理会秘书长潘基文对以色列在人口密集的西杰亚区进行的攻击是"穷凶极恶的行动"。 BBC在加沙的记者杜塞特指出，联合国表示，在加沙的43%的地区是"受到影响的疏散区"或者"禁行区"。而在过去四天中，向联合国经营的学校寻求庇护的人数高出400%。 联合国的供应物资已经开始紧缺，停尸房也开始地方不足，另外医院的病房也挤满了病人。 周日（7月20日）是自从以色列对加沙开始行动以来最血腥的日子，超过100名巴勒斯坦人和13名以色列士兵丧生。