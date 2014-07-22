马航空难：乌克兰叛军向大马交出黑盒子

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，乌克兰东部顿涅茨克地区的亲俄反叛武装向马来西亚政府代表移交了两个马航MH17客机的"黑盒子"飞行记录仪。在黑盒子移交前数小时，联合国安理会一致通过了澳大利亚提出的决议案，要求让国际调查人员马上进入MH17坠机现场。

MH17客机17日在顿涅茨克格拉博沃村附近坠毁，机上298名乘客和机员全部丧生。

西方国家声称，越来越多证据显示客机是被俄罗斯供应予叛军的导弹击落，俄罗斯则声称乌克兰政府要为事件负责。 俄罗斯国防部星期一（21日）称，MH17客机坠毁前曾有一架乌克兰军机在其附近飞行，且马航客机完全在该军机所载炮弹的射程范围内。乌克兰总统波罗申科否认此说法。 "状况良好" 专家们指出，"黑盒子"的记录将可还原客机出事时的确切时间、飞行高度和位置，其驾驶舱对话录音可望为飞机坠毁的原因提供更多线索。 马来西亚调查团代表，国家安全理事会代表莫哈末上校对记者们说，"黑盒子"的状况良好。 马来西亚总理纳吉布在行政首都布城宣布与"顿涅茨克总理"布罗代尔达成三点协议，即归还遗体、移交"黑盒子"和保证国际调查人员安全进入坠机现场。 叛军稍早前允许载有282具遗体的货运火车从多列士开到顿涅茨克市，星期二将在大马专家与荷兰代表团的陪同下转到哈尔科夫。 纳吉布说，来自荷兰的代表将在哈尔科夫接收全部遗体，并以军用运输机转送荷兰阿姆斯特丹。在进行必要的尸检工作后，马来西亚公民的遗体将被运送回国。 荷兰代表团成员星期一成为首批获准视察遇难者遗体的国际调查员。他们认为储存遗体的条件"良好"。

安理会决议

联合国安理会星期一通过的决议案谴责MH17客机怀疑遭导弹击落一事，并要求对空难开展"全面、彻底和独立的国际调查"。 这份由澳大利亚提出的决议案还要求将事故责任人"绳之以法"，促请世界各国全面配合问责工作。 BBC驻联合国记者拜恩特报道说，俄罗斯驻联合国大使丘尔金在表达俄国对决议草案用词的忧虑后，也举起手来投赞成票。 美国驻联合国大使鲍尔则说，要是俄罗斯一早利用其影响力促使顿涅茨克叛军允许国际专家进入空难现场，这份决议草案也就没有必要提出。 BBC记者说，安理会议事厅已经不是第一次出现这种恍如法庭的气氛，俄罗斯总统普京彷佛一直站在犯人栏里。 正在陪同中国国家主席习近平出访拉丁美洲的外长王毅发表声明说，中方欢迎联合国安理会通过这份有关马航空难的决议案，并同时敦促乌克兰政府军和叛军尽快停火。 王毅说："298条生命因坠机而瞬间失去，这种悲剧不能再重演。因此，中方一直主张对事件进行独立、公正、客观的国际调查，以查明真相、告慰逝者。" "当前重点是把决议落到实处，特别是让国际调查人员进入现场全面开展工作。在调查过程中，应充分发挥国际民航组织的关键作用和专业职能。" "在调查有结果之前，各方都不应臆测或预断，更要避免人为政治化。"