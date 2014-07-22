“敏感时刻”英国宣布调查前俄罗斯间谍死亡案

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，英国内政大臣特丽莎•梅宣布将调查前克格勃间谍、异见分子利特维年科"中毒"死亡案。2006年，利特维年科疑似因为摄取放射性元素钋中毒，送医治疗无效死亡。

特丽莎•梅说，她希望调查能够"略为宽慰"利特维年科的遗孀。

去世时年为43岁的利特维年科， 2006年11月1日，在伦敦的一家酒店与包括一名前克格勃官员卢格沃伊在内的两名俄国男子喝茶。 3天之后的11月4日，他由于呕吐不止而被送到医院，住院治疗22天之后死亡，死因为放射性物质中毒。 2007年5月，英国的有关部门认为应该以谋杀利特维年科的罪名起诉卢格沃伊，卢格沃伊否认此一指控，并称利特维年科是英国的间谍。 利特维年科的家人认为，他当时正在为英国的军情六处工作，是克里姆林宫直接下令将他杀害。 英国下议院外交委员会主席奥塔维说，在马航MH17航班坠机事件之后、国际情势的状况看来，宣布调查的时机"有些诡异"。 不过这位保守党籍的议员也表示，对利特维年科斯因展开调查"绝对是一件正确的事"。 BBC记者史密斯报道说，他的消息来源不认为宣布调查的时机与现在和俄罗斯关系紧张有任何关系。 不过，史密斯分析说，现在宣布调查，也只会令目前已经相当紧张的英俄关系面临进一步的"考验"。