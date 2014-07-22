卡梅伦呼吁欧盟对俄罗斯实施更严厉制裁

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，马航MH17在东乌克兰坠机惨剧激起强烈反应，英国首相卡梅伦敦促欧盟外长对俄罗斯实施更严厉的制裁。欧盟外长们周二在布鲁塞尔开会，将讨论马航空难事件及应对措施。

美国总统奥巴马此前表示，马航是被从乌克兰亲俄武装控制区域内发射的导弹击落，并要求俄罗斯停止支持反对派武装，对空难展开公开、透明的调查。

法国暗示，已经卖给俄国一艘战舰可能会暂停交货。稍早，法国向俄国出售两艘直升机航母的交易受到英、美和其他欧盟国家的批评。 有所顾忌 西方国家领导人指责俄罗斯支持乌克兰东部的反叛武装，并认为上周四击落马航客机的是叛军发射的地对空导弹。 但是，卡梅伦说，欧盟不少国家对果断制裁俄罗斯"犹豫不决"。 包括德国和意大利在内的许多欧盟国家都十分依赖俄罗斯提供的天然气。 BBC欧洲事务编辑休伊特说，部分欧盟国家担心对俄罗斯能源出口行业采取行动可能会损害欧元区的经济复苏。 但欧盟有可能就加大针对俄国某一具体的企业、机构和个人的制裁力度达成协议。 法国总统奥朗德就向俄罗斯出售战舰交易解释说，两艘战舰订单中第一艘已经接近完工，必须在10月份交货，合同其余部分的实施则将视莫斯科在乌克兰问题上的态度而定。 法国媒体引述接近奥朗德的消息来源说，法国目前希望对俄罗斯实施"有目标的、迅速的金融制裁"。 卡梅伦首相周二（7月22日）表示，导致298人丧生的马航坠机事件对莫斯科来说是个"决定性时刻"，并呼吁欧盟考虑对莫斯科采取武器禁运制裁。 美国的制裁行动针对贴近普京总统的圈内人士及其拥有的企业。 与此同时，英国内政部周二还表示，将对俄国前特工利特维年科（Alexander Litvinenko）命案展开独立调查。 这名前克格勃特工2006年在伦敦一家医院死亡，据称他死于放射性元素钋中毒。英国政府准备重新调查利特维年科生前是否俄罗斯政府的暗杀目标。