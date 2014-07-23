日本与蒙古达成经济合作协定基本协议

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,日本与蒙古两国周二（7月22日）达成了缔结经济合作协定（EPA）的基本协议。日本首相安倍晋三周二傍晚与访日的蒙古总统额勒贝格道尓吉在东京会谈后签署并发表了有关内容的《联合声明》。日蒙谈判缔结经济合作协定从2012年6月开始共计7次，这次是7月19日在东京举行非正式谈判中基本达成协议后，由两首脑最终确认。预计今后将动手正式缔结。

日蒙达成协议的关键是日本向蒙古出口的新、旧汽车贸易最终达成蒙古10年内废除5%关税的协议，而蒙古提出日本废除进口蒙古牛肉关税的要求，最终以日本降低关税敲定。

日蒙即将缔结的经济合作协议是日本继7月8日与澳大利亚签署经济合作协议以来第15个缔结国协议，对蒙古来说是首次缔结此类协议。 东亚难得的亲切国 日蒙建交与中日建交一样都在1972年，当时的蒙古也是社会主义国家。不过日蒙没有历史和领土问题纠纷，并随着1990年蒙古开始民主化，日蒙经济关系和感情都有飞跃发展。 日本向蒙古提供海外经济援助包括无偿资金、低息贷款和蒙古需求的技术援助，到前年为止总额约2165亿日元（约21亿美元）。10年前蒙古国立大学实施的民意调查显示，9成蒙古人喜欢日本，使蒙古成为日本在东亚倍感亲切的国家。 一般日本人对蒙古印象最深的，显然是他们的国技－大相扑。近年不仅有数十名蒙古人大力士，而且由蒙古大力士占据着大相扑最崇高的横纲地位，从而突出的蒙古人身心强大形象。 对日本政府和经济界来说，近年蒙古丰富的矿物资源也令日本越来越重视日蒙关系，尤其是前几年中国以停止对日出口稀土作为变相经济制裁日本的手段时，蒙古率先与日本合作开发蒙古稀土矿产，令日本感到雪中送炭的友情。 日本对蒙古的贸易是压倒性顺差。以去年为例，日本出口蒙古旧车为主的贸易额高达293亿日元（约2.9亿美元）、蒙古出口日本矿产和纤维等为主的贸易额只有18.6亿日元（约1840万美元）。 而最近，与朝鲜有外交关系的蒙古，更对正谋求与朝鲜解决绑架问题的日本有外交价值。据《朝日新闻》周二报道，这次日蒙达成缔结经济合作协定的基本协议，就存在日本希望蒙古协助游说朝鲜，真正解决朝鲜绑架日本人的问题。