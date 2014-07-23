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    11:25, 23 七月份 2014 | GMT +6

    马航事故遇难者遗体将被运返 荷兰将举国哀悼

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    哈通社阿斯塔纳7月23日电，据环球网援引台湾"中央社"7月23日报道，荷兰首相马克•吕特在声明中表示，荷兰当局宣布23日是全国哀悼日，追悼马来西亚航空MH17航班事故193名荷兰罹难者。罹难者遗体23日将开始陆续运抵荷兰，但辨识身分恐需要数周甚至数月。

    马航MH17班机17日在由乌东部民间组织控制的乌克兰东部坠毁，机上298人全数罹难。为了悼念死者，荷兰超过半个世纪来首度举行全国哀悼日。 吕特表示，荷兰全国公共建筑物将下半旗致哀。 首批遗体预定23日由两架军用运输机运抵荷兰南部爱因霍芬(Eindhoven)机场。 除了家属接机以外，荷兰司法部22日发表声明说，荷兰国王、王后和首相吕特也将现身接机。全场将默哀1分钟。部分受害国家代表也会出席。 荷兰带头指认罹难者身分，部分准备工作已在乌克兰城市哈尔科夫(Kharkiv)完成，荷兰鉴识专家在当地成立运作中心。 但真正辨识工作必须等到遗体从爱因霍芬运至希尔佛瑟姆(Hilversum)一座军事基地才开始。希尔佛瑟姆靠近阿姆斯特丹。鉴识人员将比对从家属取得的有关资料。 吕特22日也表示，辨识遗体身分可能需要数周甚至数月。

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