美高调反对联合国涉以决议 “力挺”以色列

哈通社阿斯塔纳电，据中新社报道，"就算只剩我们自己，我们也会力挺以色列"。美国国务院副发言人玛丽·哈夫23日在谈及联合国人权理事会谴责以色列发动军事行动时，做出这一表态。

哈夫当天在例行记者会上表示，"我们也将一如既往地支持国际社会"。而她所指的"国际社会"并不包含23日在日内瓦投票赞成谴责以色列的29个国家，而是17个投弃权票的国家。哈夫还特别指出，"这17个国家中不只包括欧盟国家，一些非欧盟国家也投了弃权票。"

按照当天的计票统计，除欧盟国家外，弃权的还有加拿大和澳大利亚等国。美国是当天47个成员国中唯一一个投反对票的国家，而遭到谴责的以色列并不是联合国人权理事会成员国。

23日，联合国人权理事会应22个成员国及16个观察员国的要求举行特别会议，并通过一项决议。决议强烈谴责今年6月13日以来以色列在巴勒斯坦被占领土进行的军事行动。决议还要求成立独立国际调查委员会，对近期在巴勒斯坦被占领土上发生的所有违反国际人道法和人权法的行为进行调查，查明肇事者，并进行问责。

23日下午，面对在场记者的反复追问，哈夫表示，美方强烈反对人权理事会通过的这一决议，并称这是带有偏见的反以决议。她说，"他们(人权理事会)没有看到哈马斯在发射火箭弹。他们把矛头指向以色列，这是不公平的。" 当被问及"决议中的哪一句或哪一段是带有偏见的"时，哈夫含糊地表示，总体来说，这是一份带有偏见的决议。"具体哪里存有偏见，我可以会后告诉你。"她说。 长期以来，自认为"占据人权道德高地"的美国一直在巴勒斯坦人权问题上鲜有作为。在人权理事会的多项涉以色列决议中，美国大多投反对票。 有记者甚至在23日的记者会上质问哈夫，美国投反对票是不是一种"下意识"的做法。哈夫对此回应称，"很遗憾，人权理事会经常通过一些带有偏见的决议。我们一直对此持反对意见。" 巴以冲突持续至今，已造成超过600名巴勒斯坦人死亡，3600多人受伤，巴勒斯坦多地人道主义状况堪忧。与此同时，以方也有28名以色列士兵及两名平民丧生。