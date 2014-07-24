美特工拘捕俄公民 俄外交部称美违法需尽快释放

哈通社阿斯塔纳7月24日电，据中新网俄罗斯媒体报道，俄罗斯外交部将就美国特工部门拘捕俄罗斯公民罗曼•谢列兹涅夫一事与美方进行交涉，俄方认为这一事件违反了国际法准则。

当地时间23日，俄罗斯外交部全权代表康斯坦丁•多尔戈夫表示，目前俄方正在努力争取使谢列兹涅夫尽快返回俄罗斯。据他称，俄方领事与律师们当前正在为此积极筹备所需文件。 谈到美国方面此前拘捕的另一名俄罗斯公民康斯坦丁•雅罗申柯时，多尔戈夫表示，目前美国当局这种不良做法的趋势在不断增长。俄罗斯外交部将全力争取，使这种美国暗中拘捕俄罗斯公民的行径得到制止。 据报道，本月初俄罗斯公民罗曼•谢列兹涅夫在从马尔代夫度假回莫斯科时，遭到美国情报当局拘捕，美国特工部门将谢列兹涅夫运至关岛并一直关押至今。 据美方表示，他们认为谢列兹涅夫涉嫌侵入许多零售业公司的电脑数据库，盗取了大量客户数据和信用卡数据。 但谢列兹涅夫的家人对此予以否认，并坚称谢列兹涅夫是受害者，并担忧美国当局的关押或会导致他死亡。 罗曼•谢列兹涅夫的父亲瓦列里•谢列兹涅夫是一名俄罗斯国会议员，他曾在一场新闻发布会中表示，自己的儿子曾在2011年马拉克什爆炸案中头部受伤，如果不及时接受治疗会有生命危险。瓦列里•谢列兹涅夫还对美国当局的行为予以谴责。