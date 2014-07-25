欧盟制裁计划瞄准俄罗斯国有银行

哈通社阿斯塔纳电,据路透社布鲁塞尔报道,欧盟各国政府周四考虑的制裁方案目标直指俄罗斯国有银行，这将是乌克兰危机以来最严厉的制裁措施。这些银行在向俄罗斯经济提供融资方面至关重要。

为了对马航客机7月17日在亲俄分裂分子控制的乌克兰东部坠落事件做出回应，欧盟28国的外交人士讨论了各种选项，以阻止俄罗斯进入资本市场、获取武器和能源技术。

欧盟一名官员表示，周五上午将继续讨论欧盟执委会提出的加强制裁的各种选项。外交人士表示，可能最快于下周做出扩大制裁的决定。 但是，外交人士已同意在欧盟的资产冻结名单上增加更多的个人与实体。 清单要到周五稍晚才会公布，但外交人士称，涉及15名个人与18家实体，其中半数实体是公司。 外交人士还同意进一步扩大制裁范围，把那些支持相关俄罗斯决策者的个人与企业包括在内，这些决策者对于吞并乌克兰克里米亚地区和破坏乌克兰东部稳定负有责任。 根据一项主要提议，欧盟投资者将被禁止购买俄罗斯政府持股50%或以上的银行业者的新债或股票。这些银行去年158亿欧元(约合212.9亿美元)的资本需求中，有近一半是从欧盟市场得到满足的。 "如果实施这种制裁，将对俄罗斯经济造成严重打击，令今年本就可能衰退的经济状况恶化，并令经济萧条时间延长，"法国巴黎银行分析师Michal Dybula表示。 建议还包括武器禁运，不过外交人士称该禁令将适用于未来的交易，不会禁止根据2011年合约，法国交付为俄罗斯建造的军舰。 外交人士表示，欧盟还考虑限制深海钻探、页岩和北极能源勘探以及军民"两用"项目的技术出口。