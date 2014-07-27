新疆巴里坤哈萨克自治县喜庆成立六十周年（组团）

哈通社阿斯塔纳7月27日电，据新华网报道，26日上午，巴里坤草原成为欢乐沸腾的海洋。当日，阳光明媚，身着民族盛装的各族群众满怀激情，从四面八方汇聚在一起，隆重庆祝巴里坤哈萨克自治县成立60周年。

上午10时，庆祝活动现场，鼓乐喧天，彩旗飘扬，到处洋溢着喜庆热闹的节日气氛。威武的国旗护卫队首先出场，紧随其后的是庆祝大会会徽方队。巴里坤哈萨克自治县成立60周年县庆会徽名为"骏马腾飞"。徽标造型雄健飘逸，寓意巴里坤县社会安定、民族团结、经济腾飞、文化进步以及努力奋进的过去、现在与未来，也预示着巴里坤县的明天会更加美好。在庆祝活动上，哈萨克族黑走马、姑娘追、驰马拾币、叼羊，以及舞龙狮、威风锣鼓、中老年健身操等特色节目先后登场，充分展示了巴里坤县独特多元的地域文化特色，也使庆祝大会更加热烈。

据悉，2013年县域生产总值达43亿元，财政收入达3.62亿元，农村居民人均纯收入8444元，分别是1954年的1029倍、593倍和107倍。全县27800名牧民实现了定居，占到全县农牧民总人口的89.4%。