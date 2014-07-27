中国伊犁哈萨克自治州第五届阿肯阿依特斯文化旅游节开幕

哈通社阿斯塔纳7月27日电，据伊犁新闻网报道，7月24日，中国伊犁哈萨克自治州第五届阿肯阿依特斯文化旅游节在美丽的那拉提大草原隆重开幕，喜迎中国伊犁哈萨克自治州成立60周年。

开幕式上，随着悠扬的冬不拉响起，身着盛装的演员为大家带来了《祖曲思源、岁月如歌》、《阿肯颂诗、乡声传世》、《土音戏马、共庆同谱》、《世代旋律、隆重盛会》四部篇章的歌舞剧目，阿肯、草原骑士以及来自塔城、阿勒泰地区的阿肯代表队等各支代表队缓缓入场，向观众展现哈萨克族悠久的文化传统，而一段段精彩的哈萨克族歌舞让游客应接不暇、流连忘返。来自北京的游客徐梦如说："第一次见到了具有哈萨克族风情的一些东西，比如毡房、赛马，还有民族舞蹈等，非常有意思，让我了解到了不同民族的传统文化。" 作为"庆祝伊犁哈萨克自治州成立60周年"大庆活动之一，本届文化旅游节以"美丽伊犁-团结跨越，成就梦想"为主题，以阿肯对唱为主，同时举办饮食文化、毡房文化、奶茶文化、马背文化展示和叼羊、姑娘追、摔跤、押加、速度赛马、赛走马等表演赛以及手工艺品展览等。本届文化旅游节为期3天。 2006年，哈萨克族"阿依特斯"被列入首批国际级"非物质文化遗产代表"名录。中国国家一级编导、伊犁州直第五届阿肯阿依特斯文化旅游节总导演多力坤介绍，举办"阿肯阿依特斯文化旅游节"正是为了发掘、培养哈萨克族民间文化艺术人才，更好地将这一古老的弹唱艺术传承和发扬光大。 阿依特斯是哈萨克民族的艺术瑰宝。在阿依特斯中，阿肯艺术家以优美动人的歌声、诙谐幽默的语言展现各族群众团结和睦、勤劳朴实、崇尚文明科学的新风尚。同时，揭露现实生活中不文明、不道德的社会现象，是一种特殊的创作过程，也是一种比才斗智的娱乐，具有很强的艺术感染力。据悉，作为世界文化历史中罕见的独具艺术特色的阿肯阿依特斯已被中国列入国家级非物质文化遗产名录，并正准备申报联合国将其列入世界级非物质文化遗产目录。