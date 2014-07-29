加沙公园及最大医院遭炮击 死伤数十包括儿童

哈通社阿斯塔纳7月29日电，据中新网援引外媒报道，巴以双方28日持续交火，加沙的一家主要医院和附近的一个公园遭到轰炸，十几人被炸死，40多人受伤。

此前联合国秘书长潘基文敦促立即结束在加沙的暴力。他说，巴勒斯坦领土"情况危急"，"以人道的名义，暴力必须停止。" 在潘基文发表讲话后不久，沙城就发生了两次爆炸，一次爆炸发生在一个儿童的游乐场，另外一次爆炸发生在加沙最大医院附近。 警察和卫生官员说，28日以色列多次空袭击中了加沙的一个主要的医院以及附近的一个儿童游乐场所，造成至少10人死亡，其中有8名是儿童。 巴勒斯坦官员说，十多名巴勒斯坦人被以色列发射的导弹炸死。不过以色列军队的发言人说，他们发动两次空袭的原因是"恐怖分子"从加沙发射火箭，但火箭没有发射成功。 在三周前加沙火箭发射增多后，以色列对加沙发动进攻。进攻已经造成1030名巴勒斯坦人死亡，其中大部分是平民，还有43名以军士兵和两名以色列平民在冲突中被打死。 联合国安理会当地时间28日发布声明，呼吁加沙地带立即实现无条件人道主义停火，以便对平民实施紧急援助。