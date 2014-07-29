俄罗斯为破解匿名网络悬赏高额奖金

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,俄罗斯悬赏390万卢布（约11万美元），希望能够寻找破解名为Tor的匿名网络的方案。这个匿名网络隐藏了使用者的位置和身份，让他们通过网络上的电脑把很多数据上传，并对程序进行加密。

俄罗斯的内政部做出了这个悬赏决定，并表示这是为了"确保该国的防御和安全"。

这个奖励规则只适用于俄罗斯人，方案提交截止日期为8月13日。 申请者需要支付19万5千卢布，参加竞赛。本月早些时候，俄罗斯下院国家杜马通过了一项法令要求互联网公司把俄罗斯公民的私人信息保留在俄罗斯。 据《卫报》报道，俄罗斯目前使用Tor匿名网络的用户数量达到21万人，居世界第五位。 在斯诺登案件发生之后俄罗斯的Tor匿名网络到了聚光灯下，斯诺登透露的文件显示，美国国家安全局和英国的的情报机构都试图破解该匿名网络。 这种匿名网络最早是美国海军研究实验室设立的，为那些不希望透露身份的互联网用户所使用。 该匿名网络经常被记者、法官使用，不过有时也被用来进行毒品交易和出售侵犯儿童的照片。 这个匿名网络的2013年财政报告显示，证实美国国防部仍然是其最大的支持者。去年美国国防部通过一个独立研究机构为其注资83万美金，另外还有100万美金来自美国政府的其它部分。