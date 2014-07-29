加沙危机：内塔尼亚胡称以色列或要持久作战

哈通社阿斯塔纳电,据外媒报道,以色列总理内塔尼亚胡警告说，以军在加沙的军事行动可能"持久化"，以色列人民必须为此做好准备。

内塔尼亚胡说，以色列将继续目前的军事行动，直到摧毁巴勒斯坦哈马斯武装的地下道网络为止。内塔尼亚胡发言之际，加沙与以色列南部之间的武装冲突进一步恶化，联合国要求以巴双方停止敌对行为的呼吁并未奏效。

战斗一直持续至星期二（7月29日）清晨。据报道，以军与哈马斯武装双方互有攻势。 哈马斯执政当局前总理哈尼亚的儿子与加沙官员表示，以色列军机空袭了哈尼亚的住所。据路透社报道，事发时楼房据信空无一人。 据报道，哈马斯旗下的阿克萨电视台也成为以军攻击目标。 以色列国防军则说，加沙方面向以色列境内发射了三枚火箭，其中一枚成功被拦截，其余落在以色列中部旷野。 加沙官员说，自7月8日至今的冲突已造成1070余巴勒斯坦人死亡，且大多数为平民；以色列称有48名士兵与三名平民死亡，平民当中包括一名泰国外劳。 联合国秘书长潘基文星期一（28日）批评以色列和巴勒斯坦哈马斯双方向民居开火，要求双方因应伊斯兰教开斋节来临，即时无条件实施人道停火。 潘基文形容加沙当前局势严峻，其发言人后来补充说，潘基文还对有报道称以军在加沙北部散发传单警告居民逃离加沙城感到忧虑。 发言人说，如果消息属实，这将在加沙有关地区对人道主义构成更具破坏性的冲击。