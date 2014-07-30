中国官媒：打掉大老虎周永康非反腐句號

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，中国当局在29日正式透过中纪委公布对前中共中央政治局常委周永康立案审查。官方《人民日报》30日发表评论文章指中共中央的决定体现党自我净化、自我革新的政治勇气，彰显了"治国必先治党、治党务必从严"的决心。

文章指出,党纪面前人人平等，党内没有特殊党员。在社会主义中国，不存在制度笼子之外的权力，也决不允许有党纪国法之外的党员。任何人违犯法纪，都要依法依规处理。

"党员领导干部，不论职务高低、党龄长短，都要受到党纪国法的约束，都必须接受党组织的教育和监督。" 评论提到，对周永康的立案审查，再次证明如果私欲膨胀、滥用权力、谋取私利，迟早都会摔跟头，甚至滑向违法犯罪的深渊。 "谁都不要心存侥幸，计算‘不出事'的概率；谁都不能藐视法纪，存有进了‘保险箱'的幻觉。" 评论指出,全党党员务必警醒起来，始终保持居安思危的忧患，始终绷紧党纪国法这根弦，切实把从严治党的要求落到实处。 不是反腐句号 另外，《人民日报》旗下人民网发表题为〈打掉大老虎周永康，不是反腐句号〉的评论。评论指出，中央早前清理门户，开除原中央军委副主席徐才厚的党籍，今次再出重拳拿下周永康，彰显反腐决心，呼应了民意。 评论形容周永康位高权重，是真正的大老虎，又指出"老虎再大，只要为非作歹，触犯党纪，就难逃铁笼"。 评论说，苍蝇要拍、老虎要打，周永康事件反映无论后台多大，亦难逃党纪国法惩处，党员干部都要警醒，用好手中权力，强调反腐不会止步，调查周永康是阶段性一步，决不是句号。 《环球时报》发表题为〈周永康有负党和国家，更愧于人民〉的社评，对中央立案审查周永康，看到中央"零容忍"反腐败的坚定决心。 文章指出，反腐败不会因周永康落马而画上句号，那样想只是老思路，以为反腐败只是"杀鸡儆猴"的警告。反腐败必将继续推进下去，并与制度建设相辅相成，各种腐败的冲动和侥幸心理都将遭到中国国家史上最系统、也最认真的打击。 港媒大篇幅报导 香港大部分报章均以周永康案作头版大篇幅报导。 除了中共官方媒体之外，周永康被立案审查几乎全被内地报章媒体报导，包括省市的报章均将报导刊在头版，有归纳报导的标题为："周永康重上全国报章头条"。 同时，香港大部分报章均以周永康案作为头版大篇幅报导。

其中香港《文汇报》报道"大老虎"终于就擒。报导指周永康成为新中国成立后因贪腐被查的首位政治局常委级前国家领导人，相信将在10月召开的中共十八届四中全会进一步披露周案详情。 引述专家称周永康落马打破了外界所谓"刑不上常委"的潜规则，彰显了新一届中央领导层空前的反腐和政治决心。 香港《明报》报道指海内外期待已久的中共反贪"打大老虎"行动终于揭盅。内地传媒报道，周永康之子周滨因"涉嫌非法经营罪"被正式逮捕。有消息称，在10月召开的中共十八届四中全会上，周永康可能被开除党籍。 香港《苹果日报》报道，经历惊心动魄的传闻、漫长的期待及舆论千呼万唤之后，中共29日终于公布对"大老虎"周永康立案审查的决定。 香港《星岛日报》亦报道，周永康成为中共史上首位涉贪腐落马的常委级人物，预料将在今年10月召开的十八届四中全会公布其罪状。