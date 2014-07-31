美国寻求亚洲国家支持对俄制裁

哈通社阿斯塔纳电，据华尔街日报消息，美国国务院的一位高级官员周三说，美国外交官员正呼吁亚洲主要国家支持西方国家本周对俄罗斯实施的新一轮经济制裁，以便对俄罗斯在乌克兰问题上的立场施加更大的国际压力。

这位官员是在对新加坡进行为期一天的访问时做出上述表示的。就在一天前，美国和欧盟宣布针对俄罗斯的银行业、能源行业和国防工业实施新的制裁，旨在使本已低迷的俄罗斯经济承受更大的资金压力，并为之前针对个人、且主要具有象征意义的制裁增添新内容。

这位美国高级外交官本周已会见了中国、韩国和新加坡的政府官员以及私营企业的负责人，讨论了对俄罗斯的最新一轮制裁，并将于周四和周五在日本举行类似会谈。

这位官员对记者说，上述会谈旨在介绍美方已经采取的行动、回答问题并寻求支持。该官员称，美方当然希望，包括许多重要金融和商业中心的亚洲国家能够与美国一起向俄罗斯施压。

这位美国国务院官员不愿具体说明相关会议的结果，但表示，他和与他会晤的各国官员进行了良好和坦率的意见交换。他还称，之前几个月，美国外交官员已就华盛顿旨在影响俄罗斯对乌政策的计划与亚洲及其他地区的外交官员举行了类似的磋商。

这位官员称，马航(Malaysia Airlines) MH17航班失事可能促使国际社会支持对俄罗斯施加更大压力，以便为乌洛克的紧张局势降温。他表示，MH17航班失事以一种非常直接的方式让国际社会清楚地认识到，乌克兰武装冲突会通过何种途径影响到全球各地的人们。

但目前还无法确保所有国家都支持加大对俄罗斯的制裁力度。

韩国外交部发言人称，尽管韩国反对俄罗斯吞并克里米亚，并坚持认为乌克兰主权和独立性应得到尊重，但韩国尚未就针对俄罗斯的任何制裁作出承诺。她还表示，本周与美国外交官员的讨论不仅涉及俄罗斯，还涉及伊朗。

周三当被问及在美欧加强对俄制裁之后日本是否考虑对俄罗斯实施进一步制裁时，日本内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga)表示，日本正准备实施周一宣布的有限制裁，日本将在与七国集团(G7)密切合作的同时作出相应的回应。

澳大利亚总理阿博特(Tony Abbott)周三称，澳方不太可能会支持对俄罗斯实施进一步制裁。

阿博特表示，他目前的工作重心是将MH17航班坠机事故中澳大利亚遇难者的遗体运送回国。此次空难的遇难者中有27名澳大利亚公民，澳大利亚已经与遇难公民人数最多的荷兰共同组建了一支由坠机事故调查人员和法医组成的国际团队，该团队仍在试图进入MH17航班坠毁现场。

澳大利亚曾在6月19日宣布，对俄罗斯的50名个人及11个实体实施有针对性的金融制裁和旅行禁令。不过，自MH17航班坠机事故发生以来，为获得俄罗斯总统普京在联合国安理会有关谴责这起空难的决议上的合作，以及帮助确保调查人员安全进入坠机现场，阿博特已两次与普京通话。