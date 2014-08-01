阿根廷足协主席去世：堪称阿根廷足坛“独裁者”

哈同干涉阿斯塔纳8月1日电，据中新网报道，昨天凌晨，执掌阿根廷足坛35年之久的阿根廷足协主席胡里奥•格隆多纳在布宜诺斯艾利斯米特雷医院因心脏衰竭辞世，享年82岁。虽然阿根廷队在其任职期间曾3次打进世界杯决赛并在1986年捧得大力神杯，但这位阿根廷足坛"教父"、国际足联仅次于布拉特的"二把手"却是一个不折不扣的争议人物。

争议1：35年"独裁者"和26年"二把手"

足坛领域，南美诸国从不缺乏独裁者，而格隆多纳更是在阿根廷把这个称号坐实。自1979年成为该国足协主席以来，他就在这个位置上坐了35年之久，尽管在他的任期内出现了不低于40次兴奋剂事件、8次球员罢赛、3次裁判罢工，要知道阿根廷总统人选在此期间都有了十多次的更迭。 国际足联第一副主席的格隆多纳，被外界认为是国际足联主席布拉特的最强大盟友。长年调查国际足联内幕的著名揭黑记者安德鲁•詹宁斯曾这样形容两位大佬的关系："他们之间好到可以穿同一条裤子。 "布拉特上任之后，格隆多纳管理的国际足联财政委员会，承担着以布拉特为首的国际足联高官们所有的差旅费、招待费，甚至其他个人费用都能够通过一个秘密账户来报销。如此"周到"的财务委员会主席，自然也能够将宝座坐得如此之牢。 争议2：把阿根廷国家队当"摇钱树" 作为国际足联财务委员会主席，格隆多纳的算盘从未离开过阿根廷足球。阿根廷国内记者曾爆料说，马拉多纳当初入主阿根廷国家队的主要原因，在于他的威望能换来广告赞助商们的重金，这样阿根廷足协可以从中获得巨大利益，而阿根廷足协是格隆多纳一个人说了算。 甚至，当其他国家队在认真备战南非世界杯时，阿根廷国家队却远赴莫斯科打热身赛，连时任主帅马拉多纳都觉得这样的热身毫无意义，而格隆多纳这么做正是为了拿到俄罗斯财团一沓沓钞票而已，这在超过200支国家队中绝无仅有。而阿根廷足协之所以与意甲名为TYC的制作公司签订时间长达28年的电视合同，是因为阿根廷法官胡安曾在2000年调查足协和这家公司时，发现一位TYC雇员承认格隆多纳亲手接过一个装有8000美元的信封。 争议3：足球流氓"黑社会化"与他有关 阿根廷足球流氓势力的壮大和"黑社会化"被认为是格隆多纳管理不当的直接后果。 南非世界杯期间，阿根廷媒体都在报道阿根廷一些最暴力的足球流氓杀到南非的事情。令人无语的是，黑帮分子竟然是坐阿根廷队的世界杯包机，和马拉多纳、梅西们一起前往南非的。这些"教父级"的足球流氓被认为与阿根廷足协关系非常密切，甚至梅西有一次回国参加国家队比赛，足协也派出一位足球流氓给他当保镖，这差点让梅西的形象遭受玷污。 阿根廷萨斯菲尔德俱乐部的前主席劳尔•加梅斯就表示："毫无疑问，是格隆多纳允许那些黑帮分子和国家队同行。 "加梅斯曾指责格隆多纳在用黑帮手段控制各俱乐部。导致百年老店河床2011年降级的主要黑手被认为是足球流氓，以"看台醉汉"为首的极端球迷组织不仅控制着相当比例的票房收入，与警方保持脆弱的信任合作维持球场内治安，甚至还影响着球员交易。 争议4：他毁掉了阿根廷的青训体系 曾被认为是阿根廷足球根基的青训体系，也在格隆多纳推行的俱乐部股份制改造中受到冲击，对青少年球员急功近利使得近十年阿根廷的天才球员越发稀少。 他对阿根廷球会的股份制改造不仅没能带来雄厚的资金，相反却因行政效率低下和官僚作风，险些毁了独立、竞技和河床三大豪门。股份制球会们更看重球员转会收入竭泽而渔，导致阿根廷青少年球员被过度开发，五大豪门已几乎全部丧失了过去足够多产的青训体系。 2013年阿根廷南青赛，东道主继2009年埃及世青赛之后，再次没能成功出线。 如此糟糕的表现，正如格隆多纳的那句名言--"什么事都可能发生"，他还把这句话刻在了自己的戒指上。半岛晨报、海力网记者赵环姝 马拉多纳摒弃恩怨致哀格隆多纳 自从四年前被阿根廷足协解雇之后，马拉多纳和足协主席格隆多纳就成了死对头。不过在格隆多纳溘然长逝之后，老马还是通过社交网络表达了自己的哀思。 巴西世界杯期间，两人多次爆发口水战。在马拉多纳提前离场后，梅西终场前世界波绝杀伊朗，格隆多纳讽刺说"扫把星走了，我们就进球了"。结果，老马不甘示弱在电视节目中公开向格隆多纳竖起中指。如今格隆多纳突然辞世，马拉多纳尽弃前嫌，向其家人表达了哀悼之情。 在Facebook上，马拉多纳发了一张他和格隆多纳的合影："胡里奥•胡 姆 贝 托•格 隆 多 纳(1931-2014)，阿根廷足协主席。向其家人致以我的哀悼。 " 据阿根廷《民族报》报道，阿根廷足协第一副主席路易斯•赛库拉将接替格隆多纳出任足协主席至2015年，今年10月阿根廷足协将通过会员全体大会选举下一任足协主席。半岛晨报、海力网记者赵环姝 声音 胡里奥•胡姆贝托•格隆多纳(1931-2014)，阿根廷足协主席。向其家人致以我的哀悼。 " --马拉多纳 对足球、对阿根廷、对我个人，都是悲伤的一天。我们阿根廷足协的主席，胡里奥•格隆多纳离开了我们。我想向他的家人和朋友表达我的哀悼。 " --梅西