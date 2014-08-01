上海合作组织外长会议在杜尚别召开

哈通社阿斯塔纳8月1日电，据上合组织官网消息，2014年7月30日至31日，上海合作组织成员国外交部长理事会例行会议在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。哈萨克斯坦副外交部长穆西诺夫、中国外交部长王毅、吉尔吉斯斯坦外交部长阿布德尔达耶夫、俄罗斯外交部长拉夫罗夫、塔吉克斯坦外交部长阿斯洛夫、乌兹别克斯坦外交部长卡米洛夫出席会议。

会议由塔吉克斯坦共和国外交部长阿斯洛夫主持。

上合组织秘书长梅津采夫和上合组织地区反恐怖机构执行委员会主任张新枫出席会议。

塔吉克斯坦共和国总统拉赫蒙集体会见了外长们。

为筹备将于2014年9月11日至12日在杜尚别举行的上合组织成员国元首理事会会议，外长们研究了进一步完善和发展上合组织框架内各领域合作、提升上合组织在国际和地区事务中作用和地位等广泛问题，还就世界及上合组织地区形势发展，地区和国际重要问题，以及扩大上合组织与有关国家、其他国际组织和机构的联系问题交换了意见。

外长们认为，联合国应继续在国际关系中发挥主要协调作用。成员国支持进一步加强联合国安理会在维护世界和平与安全问题上发挥主导作用，使其更有效地履行《联合国宪章》赋予的职责。成员国认为，为了就联合国安理会改革问题达成最广泛一致，必须继续进行建设性磋商，寻找"一揽子"解决方案，兼顾相互利益和关切，不应人为设定时限或强行推动没有得到大多数联合国会员国支持的改革方案。

成员国重申，要坚定不移地在双边和多边框架内继续加强同有关国家、地区组织和国际组织、机构合作，打击国际恐怖主义、分裂主义、极端主义、非法贩运毒品、麻醉品及前体、跨国有组织犯罪、网络犯罪及其他地区和全球安全挑战与威胁。

成员国强调要尊重阿富汗独立、主权和领土完整，支持阿富汗人民为实现由"阿人主导、阿人所有"的民族和解、和平重建和国家复兴所作的努力。外长们重申，上合组织支持阿富汗成为独立、和平、中立和繁荣的国家，强调联合国在解决阿富汗问题的国际努力中起主导作用。

外长们对阿富汗伊斯兰共和国政府和人民努力维护国家和平和稳定表示欢迎，认为这符合上合组织成员国利益，有利于维护地区安全。

因此，上合组织成员国愿同阿富汗继续发展睦邻关系，并就共同感兴趣的事项开展平等互利合作。

外长们一致认为，西亚北非国家局势正经历复杂变化，这不应迟滞旷日持久的冲突的解决，这些冲突的解决可对地区局势产生积极影响。

外长们呼吁，在2012年6月30日日内瓦公报和联合国安理会第2118号决议相关条款基础上，通过政治外交手段，继续开展叙利亚各方全面直接对话，解决叙利亚危机。

外长们指出，中国、法国、俄罗斯、英国、美国、德国和伊朗外长于2013年11月24日在日内瓦达成的《共同行动计划》，是解决伊朗核问题、巩固地区及有关国家间信任和相互理解氛围的重要一步。

外长们欢迎中国、法国、俄罗斯、英国和美国于2014年5月6日在纽约共同签署《中亚无核武器区条约》议定书，这是落实地区国家倡议的重要一步，是对巩固地区和国际安全以及全球核不扩散制度的重要贡献。

外长们对今年7月17日马来西亚航空公司客机在乌克兰坠机罹难者家属深表同情，强调必须按照联合国安理会2166号决议规定，为查明悲剧原因开展公开、公正、独立调查和全面合作。

外长们指出，成员国在上合组织以及联合国框架下开展维护国际信息安全领域合作十分重要。各方将强化打击利用信息通信技术和全球互联网危害成员国政治、经济、社会安全和破坏全人类社会生活道德基础的行径，制止恐怖主义、分裂主义、极端主义、法西斯主义和沙文主义思想传播。

成员国支持制定全面的信息空间国家行为准则，认为作为联合国大会正式文件散发"信息安全国际行为准则"草案是重要一步。

外长们通过了元首理事会关于《上合组织至2025年发展战略》草案的决议草案，该战略将确定成员国未来合作的优先方向，提高上合组织完成维护上合组织地区和平与稳定任务的效率。

外长们一致认为，即将举行的第二次世界大战暨反法西斯战争胜利七十周年庆祝活动对上合组织成员国是重大事件。外长们通过了上合组织元首理事会关于庆祝活动的决议草案，并将其提交即将在杜尚别举行的上合组织成员国元首理事会会议批准。二战的教训表明，当前防止重演大规模人员伤亡的悲剧极其重要，必须共同努力有效应对安全威胁与挑战。

外长们批准了《给予上合组织成员国地位程序》草案和《关于申请国加入上合组织义务的备忘录范本》修订案草案，高度评价上述文件的起草和协商工作，拟提交上合组织成员国元首理事会杜尚别会议批准。

听取了上合组织清理法律文件工作成果的通报，签署了相应的外长理事会决议，通过了上合组织元首理事会关于该问题的决议草案。

外长们满意地指出，塔吉克斯坦共和国担任上合组织主席国的工作为进一步加强上合组织成员国睦邻友好与多边互利合作做出重要贡献。

成员国重申，必须吸收上合组织观察员国和上合组织对话伙伴更广泛地参与上合组织框架内的务实合作。

外长们指出，上合组织发展同联合国、联合国亚洲及太平洋经济社会委员会、联合国毒品和犯罪问题办公室、东南亚国家联盟、独立国家联合体、集体安全条约组织、欧亚经济共同体、中亚地区禁毒信息协调中心、经济合作组织等国际组织和论坛的伙伴关系十分重要，对2014年5月20日在上海签署《上合组织秘书处与亚洲相互协作与信任措施会议秘书处谅解备忘录》表示欢迎。

外长们听取并通过了上合组织秘书长梅津采夫关于上合组织秘书处过去一年工作的报告。

外长们就上合组织的工作及上合组织元首理事会杜尚别会议的有关问题通过了一系列决议。

外长们积极评价主席国为筹备上合组织元首理事会杜尚别会议所做的工作。

会议在上合组织成员国间传统的友好互谅气氛中进行。