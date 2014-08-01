中国媒体：中亚地区与中国电力合作前景广阔

哈通社阿斯塔纳8月1日电，据中国能源报报道，2013年9月，国家主席习近平在哈萨克斯坦访问时提出共同建设"丝绸之路经济带"的构想，得到了中亚各国的积极响应。能源是中亚各国未来的发展战略重点之一，各国均强调通过加强对外能源合作以实现经济社会发展的目标。因此，在共建"丝绸之路经济带"的发展形势下，中国同中亚国家电力合作具有较好的互补性，可实现互利共赢。

数据显示，哈萨克斯坦陆上石油探明储量为48亿-59亿吨，天然气3.5万亿立方米。此外，哈属里海的石油、天然气总储量约占整个里海地区储量的1/2和1/3。哈萨克斯坦煤炭储量1767亿吨，居全球第八位。土库曼斯坦能源资源以天然气和石油为主，天然气远景储量24.6万亿立方米，居世界第四位，石油远景储量208亿吨。吉尔吉斯斯坦水力资源非常丰富，水电开发潜力为1421亿千瓦时，目前仅开发10%左右。乌兹别克斯坦石油和天然气储量均居中亚第二位。塔吉克斯坦水电经济可开发量约2635亿千瓦时，居世界第八位。

可以说，中亚地区拥有丰富的水力、煤炭等发电能源资源，地区电力需求小，开发率低，建设大型电源基地及外送潜力巨大。根据相关规划，目前中亚各国都有加快经济发展、调整产业结构、加强工业发展、延长产业链、提升高附加值产品生产、降低能源资源以低级形式出口局面的愿望。

报道称，目前，吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦水电装机分别占总装机的80%、94%、 12%，土库曼斯坦电源装机均为燃气电站。中国西北电网以煤电装机为主，与中亚电力联网，尤其是与塔、吉两国电力联网，可实现冬夏季间的跨国水火互济，提高清洁能源利用水平。同时，中国西北地区具有丰富的风能和太阳能资源，实现中亚与中国西北地区电力联网，可充分发挥电网的资源优化配置功能，利用中亚地区水电和气电装机的调节性能，促进中国西北地区的风电和太阳能开发消纳。

报道还称，此外，中亚与中国联网，还可带动中亚各国电力基础设施建设，带动中国电力装备出口，实现互利双赢。