普京：俄罗斯在一战前夕曾试图说服欧洲和平解决冲突

哈通社阿斯塔纳电,据俄新网报道, 俄罗斯总统普京在莫斯科"第一次世界大战英雄纪念碑"揭碑仪式上表示，俄罗斯在一战前夕曾尽全力说服欧洲通过和平不流血方式解决冲突，凸显俄罗斯一定的品质特征。

纪念第一世界大战阵亡俄将士的英雄纪念碑被建在莫斯科俯首山。揭碑仪式将是纪念第一次世界大战爆发100周年主要活动之一。纪念碑采用的俄罗斯艺术家协会会长安德烈•科瓦利丘克的方案。方案参与了竞标并在网络投票中胜出。 普京指出，"整整一个世纪以前，俄罗斯不得不加入了第一次世界大战。今天我们设立纪念碑缅怀一战英勇阵亡的俄罗斯将士，在纪念俄罗斯军队战斗荣耀的俯首山举行揭碑仪式，缅怀在俄罗斯不同历史阶段捍卫过国家独立、尊严和自由的人们。" 普京强调，目前俄罗斯正在重现第一次世界大战的历史真相。 他说："彰显着无数英勇顽强和军事艺术的典范；体现出全俄罗斯社会、俄罗斯士兵及军官的真正爱国主义精神，以及俄罗斯在全球困难时期的重要作用，尤其是在战前的作用；凸显我国及我国人民一定的品质特征。" 他表示，俄罗斯赞同数百年来国与国之间紧密且互信的关系。 致词时普京向纪念碑敬献一束红玫瑰。随后他在纪念碑方案设计者、莫斯科市长索比亚宁、莫斯科和全俄东正教大牧首基里尔等等其他政要陪同下，环绕纪念碑进行了视察。