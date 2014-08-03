克里米亚球队将参战俄乙级联赛 引起乌方不满

哈通社阿斯塔纳8月3日电，据新华网报道，俄罗斯足球联盟（即俄罗斯足协）８月１日发布声明，宣布３支克里米亚地区的足球队将在本赛季加入俄罗斯乙级联赛。这一消息引起乌克兰方面不满，也可能会使俄方与欧洲足球协会联合会（ＵＥＦＡ）和国际足球协会联合会（ＦＩＦＡ）发生争执。

这３支球队分别是塞瓦斯托波尔ＳＫＣｈＦ、雅尔塔热姆丘任娜和辛菲罗波尔塔夫里亚。俄罗斯乙级联赛为俄罗斯第三级别联赛，前两级分别是俄罗斯超级联赛和俄罗斯甲级联赛。 塔夫里亚队与２０１０年乌克兰杯赛冠军球队同名，但这是一支新成立的俱乐部。原塔夫里亚队素有亲乌克兰声誉。 俄罗斯３月批准克里米亚地区加入俄罗斯联邦以来，该地区注册５支新足球俱乐部。 乌克兰足球联合会发言人帕维尔•特诺沃伊１日告诉美联社记者，俄方无权在乌克兰的领土管理球队，呼吁国际足联和欧洲足联予以回应。 在被问及俄罗斯足球联盟可能遭受的制裁时，特诺沃伊说，乌方不想毁掉俄罗斯足球，希望"无论在俄罗斯还是克里米亚，政治都不要和足球沾边"。 俄罗斯足球联盟执行委员会委员谢尔盖•斯捷帕申说，接纳克里米亚俱乐部参加俄罗斯联赛可能会招致制裁，但该组织"毫不怀疑"自己在做正确的事情。 斯捷帕申曾任俄罗斯代总理。他说，俄罗斯足球联盟希望，身为国际足联执委的俄罗斯体育部长维塔利•穆特科能够就这一问题游说国际足联主席塞普•布拉特。 俄罗斯已经获得２０１８年世界杯足球赛的承办权。俄方组委会先前说，克里米亚地区将在世界杯期间接待一些球队训练。今年３月，针对俄方举动可能激怒乌方导致世界杯受影响的说法，布拉特予以驳斥。