以宣布在加沙失踪士兵死亡 哈马斯称其死于以空袭

哈通社阿斯塔纳8月3日电，据中新网援引外媒3日报道，以色列国防军宣布，两天前报称于加沙失踪的以军士兵哈达尔•戈尔丁少尉已经死亡。

戈尔丁于当地时间8月1日被怀疑在战斗中遭巴勒斯坦武装分子掳走，这一事件导致刚开始实施的新一轮巴以人道停火终止。 以色列军方于当地时间3日凌晨表示，军方首席拉比(犹太教长)领导的一个专责小组证实，23岁的戈尔丁已在战斗期间阵亡。 以色列总理内塔尼亚胡稍早前说，以色列将视乎自身的安全需要继续在加沙采取军事行动。

基因鉴定 控制加沙的哈马斯武装否认曾俘虏戈尔丁，其战斗分支卡桑旅则说有数名战斗人员在以军声称戈尔丁被掳地点失踪，并相信这些战斗人员和戈尔丁死于以色列的空袭。 外媒记者称，据了解，以军是通过基因证物鉴定而得出戈尔丁已丧生的结论。 以军声明说，以色列国防部长亚阿隆与军方首席拉于2日晚间到戈尔丁位于卡法萨巴市的住所与遗属会面。 数以百计向戈尔丁一家表达慰问的群众聚集在戈尔丁家外，当军方公布其死讯后，现场一片哀鸿。 随着戈尔丁的死讯得到证实，以色列在最新一轮冲突中的死亡人数为67人，其中两人为当地平民，一人为泰国外劳。加沙方面有约1700名巴勒斯坦人丧生，当中绝大多数为老百姓。 另一方面，联合国在加沙的一名发言人警告说，经历连续三周密集的武装冲突后，"一场范围广泛的卫生灾难正迅速展现"。 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处发言人冈尼斯说，加沙的医疗服务体系已"濒临崩溃"。 他说，"加沙所有初级公共卫生诊所当中已有至少一半关闭"，并称仍然维持服务的医疗设施早已不堪负荷。 冈尼斯还警告说，由于缺乏足够水源和卫生情况恶劣，介水传染病与其他传染病在加沙爆发的危机十分严峻。